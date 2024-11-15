Легенда Реала может перейти в бывший клуб Лунина. Речь не о Рамосе

Испанский «Леганес» интересуется бразильским левым защитником Марсело, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 36-летний футболист считает Мадрид своим домом, поэтому переход в «Леганес» может быть ему интересным.

Напомним, в сезоне 2018/19 за «Леганес» на правах аренды выступал украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. Тогда игрок провел за команду 7 матчей (3 сухих), пропустив 7 голов.

В 2024 году Марсело провел 38 матчей за «Флуминенсе», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С недавних пор легендарный бразилец является свободным агентом, ведь его контракт был расторгнут из-за конфликта с главным тренером клуба.