Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала может перейти в бывший клуб Лунина. Речь не о Рамосе
Испания
15 ноября 2024, 12:08 |
168
0

Легенда Реала может перейти в бывший клуб Лунина. Речь не о Рамосе

Марсело заинтересовал «Леганес»

15 ноября 2024, 12:08 |
168
0
Легенда Реала может перейти в бывший клуб Лунина. Речь не о Рамосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Испанский «Леганес» интересуется бразильским левым защитником Марсело, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 36-летний футболист считает Мадрид своим домом, поэтому переход в «Леганес» может быть ему интересным.

Напомним, в сезоне 2018/19 за «Леганес» на правах аренды выступал украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин. Тогда игрок провел за команду 7 матчей (3 сухих), пропустив 7 голов.

В 2024 году Марсело провел 38 матчей за «Флуминенсе», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. С недавних пор легендарный бразилец является свободным агентом, ведь его контракт был расторгнут из-за конфликта с главным тренером клуба.

По теме:
ФОТО. Лунин в главной роли. Ла лига превратила ассист украинца в комикс
В Англии определились с судьбой Русина. Что ждет экс-форварда Динамо?
Он забивал Лунину. Реал нацелился на подписание игрока сборной Германии
Марсело Леганес Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Футбол | 14 ноября 2024, 17:29 1
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы

У тренера уже есть план на матч против «Наполи» в Серии А

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15 ноября 2024, 08:00 13
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА

Два месяца назад лидер «Манчестер Сити» Родри предупреждал о чем-то подобном…

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15.11.2024, 07:59
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бокс | 14.11.2024, 17:41
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко
Футбол | 15.11.2024, 10:24
«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко
«Мой отличный друг». Игрок Манчестер Юнайтед расхвалил сына Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
Чемпион мира: «Это никого не интересовало, даже тогда, когда там был Усик»
13.11.2024, 19:08
Бокс
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
14.11.2024, 06:23
Футбол
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем