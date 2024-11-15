«Что он себе позволяет?» Одноклубника Мудрика критикуют за неуважение

Бывший помощник тренера лондонского «Челси» Джоди Моррис разгневан из-за поведения футболиста Нони Мадуэке. Игрок демонстративно ушел в раздевалку во время матча с «Арсеналом» (1:1), показывая свое недовольство заменой на украинца Михаила Мудрика.

«На месте главного тренера я бы сильно разгневался. Что он себе позволяет? Иногда есть смягчительные обстоятельства, но точно не в этом случае.

Футболисты могут уйти в раздевалку сразу после замены, но это случается в том случае, когда они травмированы. Я представляю свою реакцию, если бы со мной такое сделали. Это неуважение к партнерам, неуважение к болельщикам. Мы сидим смотрим игру, а он не хочет этого делать, потому, что не сумел забить гол», – сказал Моррис.

Мадуэке провел в этом сезоне 13 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.