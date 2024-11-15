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Англия
15 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:54
786
1

«Что он себе позволяет?» Одноклубника Мудрика критикуют за неуважение

Нони Мадуэке демонстративно ушел в раздевалку во время матча

15 ноября 2024, 12:56 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:54
786
1
«Что он себе позволяет?» Одноклубника Мудрика критикуют за неуважение
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

Бывший помощник тренера лондонского «Челси» Джоди Моррис разгневан из-за поведения футболиста Нони Мадуэке. Игрок демонстративно ушел в раздевалку во время матча с «Арсеналом» (1:1), показывая свое недовольство заменой на украинца Михаила Мудрика.

«На месте главного тренера я бы сильно разгневался. Что он себе позволяет? Иногда есть смягчительные обстоятельства, но точно не в этом случае.

Футболисты могут уйти в раздевалку сразу после замены, но это случается в том случае, когда они травмированы. Я представляю свою реакцию, если бы со мной такое сделали. Это неуважение к партнерам, неуважение к болельщикам. Мы сидим смотрим игру, а он не хочет этого делать, потому, что не сумел забить гол», – сказал Моррис.

Мадуэке провел в этом сезоне 13 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Нони Мадуэке Михаил Мудрик
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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zelc006
Хто куди піщов, кого поміняли на кого, причому тут Довбик і чому Циганкова перестали ставити, не зрозуміло!
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