Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги сыграли «Челси» и «Арсенал» – матч закончился со счетом 1:1

На 68-й минуте вместо форварда лондонского клуба Нони Мадуэке на поле вышел украинский нападающий Михаил Мудрик. Английский игрок остался недоволен заменой – ушел сразу в раздевалку. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал эту ситуацию:

«Если вы меняете игрока – он никогда не будет доволен. Нони был счастлив, когда в одном из матчей забил три гола, но не сегодня. Это касается любого футболиста. Все хотят провести на поле 90 минут. Мы решили, что Мудрик сыграет более агрессивно. Это было мое решение», – сказал Мареска.

Нони Мадуэке в этом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.