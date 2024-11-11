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  4. Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Англия
11 ноября 2024, 14:49 |
1301
0

Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?

Энцо Мареска прокомментировал поступок Нони Мадуэке

11 ноября 2024, 14:49 |
1301
0
Игроку Челси не понравилось, что его заменили на Мудрика. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Нони Мадуэке

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги сыграли «Челси» и «Арсенал» – матч закончился со счетом 1:1

На 68-й минуте вместо форварда лондонского клуба Нони Мадуэке на поле вышел украинский нападающий Михаил Мудрик. Английский игрок остался недоволен заменой – ушел сразу в раздевалку. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал эту ситуацию:

«Если вы меняете игрока – он никогда не будет доволен. Нони был счастлив, когда в одном из матчей забил три гола, но не сегодня. Это касается любого футболиста. Все хотят провести на поле 90 минут. Мы решили, что Мудрик сыграет более агрессивно. Это было мое решение», – сказал Мареска.

Нони Мадуэке в этом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Энцо Мареска Нони Мадуэке Михаил Мудрик
Микола Титюк Источник: Standard Sport
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