«Пример того, как нужно играть». Нагорняк похвалил футболиста сборной

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о полузащитнике «сине-желтых» Иване Калюжном:

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Калюжный сыграл в следующих матчах. Он пример того, как нужно играть за сборную. Всем нашим футболистам, которых вызывают в расположение «желто-синих» и которые стучатся в двери национальной команды, Иван показал, как человек должен играть за сборную Украины.

Калюжный – это пример того, как следует выступать за сборную! Это яркий пример!»