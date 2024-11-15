«Пример того, как нужно играть». Нагорняк похвалил футболиста сборной
Сергей в восторге от игры Ивана Калюжного
Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о полузащитнике «сине-желтых» Иване Калюжном:
«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Калюжный сыграл в следующих матчах. Он пример того, как нужно играть за сборную. Всем нашим футболистам, которых вызывают в расположение «желто-синих» и которые стучатся в двери национальной команды, Иван показал, как человек должен играть за сборную Украины.
Калюжный – это пример того, как следует выступать за сборную! Это яркий пример!»
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