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  4. «Пример того, как нужно играть». Нагорняк похвалил футболиста сборной
Лига наций
15 ноября 2024, 12:30 |
491
1

«Пример того, как нужно играть». Нагорняк похвалил футболиста сборной

Сергей в восторге от игры Ивана Калюжного

15 ноября 2024, 12:30 |
491
1
«Пример того, как нужно играть». Нагорняк похвалил футболиста сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о полузащитнике «сине-желтых» Иване Калюжном:

«Честно говоря, я хотел бы, чтобы Калюжный сыграл в следующих матчах. Он пример того, как нужно играть за сборную. Всем нашим футболистам, которых вызывают в расположение «желто-синих» и которые стучатся в двери национальной команды, Иван показал, как человек должен играть за сборную Украины.

Калюжный – это пример того, как следует выступать за сборную! Это яркий пример!»

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Сергей Нагорняк Иван Калюжный сборная Украины по футболу Лига наций инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
повністю згоден, видно з яким запалом грає Калюжний, дай Боже щоб все склалося у нього в майбутньому, бо Стьопа уже всьо пенсія
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