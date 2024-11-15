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  4. ФОТО. Лунин в главной роли. Ла Лига превратила ассист украинца в комикс
Испания
15 ноября 2024, 12:18 | Обновлено 15 ноября 2024, 12:46
1711
0

ФОТО. Лунин в главной роли. Ла Лига превратила ассист украинца в комикс

Испанский чемпионат продолжает восхищаться действиями Андрея

15 ноября 2024, 12:18 | Обновлено 15 ноября 2024, 12:46
1711
0
ФОТО. Лунин в главной роли. Ла Лига превратила ассист украинца в комикс
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 ноября в рамках 13-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» встретился на «Сантьяго Бернабеу» с клубом «Осасуна».

Поединок закончился разгромной победой столичной команды со счетом 4:0.

На 61-й минуте украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отдал голевую передачу на Винисиуса через все футбольное поле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанская футбольная лига не смогла проигнорировать подобный эпизод.

В социальных сетях Ла Лига опубликовала момент с ассистом Лунина в стиле комикса.

Также представители чемпионата отметили, что украинец стал первым голкипером мадридцев в 21-м веке, который оформил ассист.

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Винисиус Жуниор Осасуна
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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