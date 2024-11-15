ФОТО. Лунин в главной роли. Ла Лига превратила ассист украинца в комикс
Испанский чемпионат продолжает восхищаться действиями Андрея
9 ноября в рамках 13-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» встретился на «Сантьяго Бернабеу» с клубом «Осасуна».
Поединок закончился разгромной победой столичной команды со счетом 4:0.
На 61-й минуте украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин отдал голевую передачу на Винисиуса через все футбольное поле.
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Испанская футбольная лига не смогла проигнорировать подобный эпизод.
В социальных сетях Ла Лига опубликовала момент с ассистом Лунина в стиле комикса.
Также представители чемпионата отметили, что украинец стал первым голкипером мадридцев в 21-м веке, который оформил ассист.
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