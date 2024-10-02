Муж Свитолиной стартовал в Шанхае с победы над всеми забытым боснийцем

Муж Элины Свитолиной и известный французский теннисист Гаэль Монфис успешно стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/64 финала француз в двух сетах переиграл Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 94) за 1 час и 22 минуты.

АТР 1000 Шанхай. Хард. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:4, 6:3

Это была 4-я встреча соперников. Монфис выиграл 4-й очный поединок.

Во 2-м туре Мастерса в Китае Монфис сыграет против 22-го сеяного Себастьяна Баеса.

32-летний Джумхур давно пропал с радаров крупных соревнований, хотя в своем время трижды выигрывал трофей на уровне АТР и поднимался до 23-й строчки рейтинга АТР.