Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

15 ноября в 16:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября, начало в 19:00.

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Сборная Украины после четырех туров набрала четыре очка и занимает в группе последнее место, но еще сохраняет шансы выиграть свой квартет.