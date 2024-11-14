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Сборная УКРАИНЫ
14 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:27
270
0

Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE

Наставник и один из игроков сборной Украины ответят на вопросы журналистов

14 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:27
270
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

15 ноября в 16:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября, начало в 19:00.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины после четырех туров набрала четыре очка и занимает в группе последнее место, но еще сохраняет шансы выиграть свой квартет.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Грузии по футболу Лига наций смотреть онлайн Грузия - Украина
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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