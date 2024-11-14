Сборная УКРАИНЫ14 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:27
270
0
Пресс-конференция Реброва перед матчем Лиги наций. Смотреть онлайн. LIVE
Наставник и один из игроков сборной Украины ответят на вопросы журналистов
14 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 14 ноября 2024, 18:27
270
0
15 ноября в 16:30 начнется пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва перед матчем Лиги наций против Грузии. Игра состоится 16 ноября, начало в 19:00.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Украины после четырех туров набрала четыре очка и занимает в группе последнее место, но еще сохраняет шансы выиграть свой квартет.
Читайте также:Игрока Руха довызвали в сборную Украины на место Тымчика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 ноября 2024, 06:23 0
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд входит в топ-5 голеадоров
Футбол | 13 ноября 2024, 21:58 67
Украинцы стартовали с поражения в квалификационном раунде чемпионата Европы
Бокс | 14.11.2024, 01:33
Футбол | 14.11.2024, 18:10
Футбол | 14.11.2024, 17:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
12.11.2024, 21:42 5
12.11.2024, 16:45 1
12.11.2024, 21:11 1
Бокс
13.11.2024, 12:33 9
14.11.2024, 08:22 1