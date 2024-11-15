Сказка о Золушке, в которой Раньери рискует лишь своим здоровьем

Лучший бомбардир минувшего чемпионата Испании Артем Довбик имел на руках отличное во всех отношениях предложение от «Атлетико». Но форварда «Жироны», точнее, его агента, это предложение не устроило.

И лучший бомбардир Примеры минувшего сезона решил перебраться в серию А. В «Рому», где американские собственники клуба наконец-то решились раскошелиться и построить в Вечном Городе команду, которая должна бороться за Лигу чемпионов. И в Лиге чемпионов.

Именно под такую задачу и покупался в «Жироне» украинский нападающий. Именно для этого наставник «волков» Даниэле Де Росси и обхаживал лично лучшего бомбардира Ла Лиги минувшего сезона.

Римский футбольный проект казался притягательным и серьезным, хотя многие у нас, и я в том числе, задним и передним числом и не советовали Артему внедряться в эту историю. Дескать, слишком рискованно, слишком непредсказуемо, и слишком непонятно.

Но Артем рискнул. Я не готов сейчас говорить, что он прогадал. Тем более я не готов утверждать, что он не прогадал. Однако то, что на данный момент футбольный клуб «Рома» очень далек от действительно серьезного проекта и больше похож на балаган, причем отнюдь не футбольный, я готов артикулировать не раз и не два.

Привыкание Довбика к новой манере игры, интеграция его в абсолютно новую среду затянулись. Кроме того, римская публика, впрочем, как и тамошние журналисты с бывшими игроками «джаллоросси», оказались людьми с очень короткой памятью. Стоило Артему провести удачную игру, как его тут же захваливали и ставили в один ряд с Лукаку и Джеко.

Но стоило Довбику сыграть невзрачно, а главное – нерезультативно, как на него сыпались все мыслимые и немыслимые камни и шишки. Что же, от футбольной любви к ненависти – значительно меньше шага. Впрочем, как и наоборот.

Однако в данном случае цель нашей заметки – не Артем Довбик. При всем уважении к нашему полпреду в Риме, сейчас на первый план снова вышел футбольный клуб «Рома». Хотя, по большому счету, футбольный клуб «Рома» с этого первого плана не сходит уже месяцев три.

***

Римский балаган начался с того, что Фридкины (владельцы клуба) в странный способ избавились от Даниэле Де Росси. Лишний раз не буду сквернословить по этому поводу, поминая всуе имя бывшей спортивной директрисы клуба и ее козней.

Однако прямолинейные американцы купились на дешевую закулисную интригу, и бывшей легенде клуба указали на дверь. К удивлению несведущей футбольной команды, которая, по словах директрисы, ратовала за отставку Де Росси.

В этой связи позволю себе небольшую ремарку. Считал и считаю, что увольнение Де Росси было ошибкой. Впрочем, как и его назначение. При всей моей нелюбви к Жозе Моуринью, я понимал, что Особенный строит игру «Ромы» не только на понятиях мотивации. Там еще есть настоящий фундамент в виде функциональной и эмоциональной подготовки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

В заначке Де Росси оказалась лишь мотивация. Фридкины, не особо вникая в тонкости управления футбольным клубом, прекрасно понимали, что непопулярную среди болельщиков отставку Моуринью можно сгладить лишь в том случае, если пригласить на тренерский мостик человека с безупречной репутацией для этих самых болельщиков «Ромы».

Лучше кандидатуры Де Росси, истинного римлянина и настоящей клубной легенды, сложно было придумать. Ну, разве что, можно было пригласить Тотти, но «Император», похоже, еще никак не может завязать со своей игроцкой карьерой, которую все время норовит возобновить.

Как бы то ни было, но назначение Де Росси раскрепостило команду. И на чужих дрожжах она дошла до полуфинала Лиги Европы. И даже пыталась претендовать на борьбу за зону Лиги чемпионов.

Но когда чужие дрожжи закончились, там и оказалось, что король голый. Возможно, король этот по ходу сезона поднаторел бы, разобрался в причинах пробуксовывания. Но этого времени у Даниэле не оказалось. Да и под боком оказалась еще та интриганка Лина Сулуку.

Поняв, что с отставкой Де Росси явно поспешили, а при этом еще и насмешили, Фридкины следом за Даниэле отправили и виновницу «торжества маразма» Лину. Американцы даже намеревались вернуть Де Росси, но вовремя спохватились. И не стали всеобщим посмешищем.

Хотя балаганный спектакль шел уже полным ходом.

***

В начале сезона весьма сложно найти достойную кандидатуру на «электрическое кресло». Фридкины ее и не нашли. Поговаривают, Сарри с Аллегри отказались, и боссам «джаллоросси» пришлось просто тыкать пальцем в сторону хоть какого-то узнаваемого в узких кругах безработного тренера.

Таким безработным тренером оказался хорват Иван Юрич. Неплохой, в общем-то, наставник, но статуснее «Вероны» он никого не тренировал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

В этой связи снова позволю себе небольшую ремарку. В нынешнем сезоне серии А наблюдается весьма интересная тенденция, когда в именитые команды приглашают, скажем так, не очень именитых тренеров. По такому пути пошли «Ювентус», «Лацио», «Фиорентина», «Болонья» и отчасти «Милан». По такому пути решила пойти и «Рома». Авось получится.

Не получилось. Юрич проработал в «Роме» лишь два месяца. После поражения от «Болоньи» – четвертого для Довбика и компании в последних шести поединках чемпионата Италии, Иван тоже пошел стопами Даниэле.

Несмотря на то, что хорватский тренер «справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом», как было сказано в прощальном коммюнике римского клуба, вряд ли стоит ожидать на то, что в обозримом будущем Юрич найдет достойную работу в серии А.

Но речь, опять-таки, не о Юриче. Речь о «Роме».

Сразу после увольнения Юрича в прессу просочилась информация о том, что Фридкины обхаживают Роберто Манчини, недавно уволившегося со сборной Саудовской Аравии. Но бывший наставник Скуадры адзурры отказал «Роме».

Отказал и бывший наставник «МанЮнайтед» тен Хаг, ради ангажемента которого боссы «Ромы» летали в Лондон. И вот только после этого двойного облома Фридкины обратили свой взор на Клаудио Раньери, которого экстренно вызвали на переговоры в британскую столицу.

***

Легендарный алленаторе полетел в Лондон. Уже по одному этому факту стало понятно, что именно он возглавит свой родной клуб, войдя в одну воду уже третий раз.

Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери на тренировке Ромы

В минувшем сезоне дон Клаудио возглавлял скромный «Кальяри». Более тридцати лет назад он вывел эту команду в серию А. В этот раз ему удалось удержать ее в элите итальянского футбола.

Минувший сезон должен был стать последним в клубном футболе для Клаудио Раньери. 73-летний тренер заявил, что уходит на покой, но, дескать, не прочь еще поработать во главе какой-нибудь сборной.

Его провожали на покой во время последней домашней игры «Кальяри» овациями. Клаудио прослезился. О более достойном завершении богатейшей карьеры сложно было и мечтать.

Но ради родной для себя «Ромы», где начинал когда-то свой путь либеро молодой Раньери, и где уже опытный тренер Раньери попробовал снискать славы, Клаудио решил вернуться. И это лучшее, что в данной ситуации могли придумать Фридкины.

Это приблизительно такая же ситуация, когда после Моуринью на тренерскую скамью пришел Де Росси. Только в разы круче. Потому что на тренерский мостик «Ромы» пришел не просто легендарный для «джаллоросси» и всего континентального футбола человек. На эту «электрическую скамью» пришел тренер с практически безупречной репутацией.

После своего чуда в «Лестере» он как-то сказал, что охотно променял бы чемпионство в АПЛ на чемпионство в серии А с «Ромой». После того откровения мэтр итальянского тренерского цеха стал иконой для болельщиков «Ромы».

Да, эти болельщики прекрасно понимают, что никаких новшеств в игру «волков» ветеран не привнесет. Собственно, на всех своих предыдущих рабочих местах он не считался ни новатором, ни реформатором. Он просто качественно пытался делать свою работу, за что его любили и подопечные, и соперники.

Фридкины тонко прочуяли «нерв» сложившейся ситуации, которая была ничем иным, нежели балаганом. Однако с приглашением Раньери, с реанимацией тренерской карьеры без преувеличения большого тренера, история с балаганом наверняка превратится в историю о внезапном возвращении неблудного отца к своим первостепенным истокам.

С приходом Раньери «Рома» автоматически превратится в любимицу публики. В нечто подобное сказки о Золушке. Эту сказку обязательно будут смотреть из тура в тур. С обязательными сочувствиями дону Клаудио, который абсолютно ничем в этой связи не рискует.

Окромя своего здоровья, ибо с командой хуже уже быть не может.