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Испания
15 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:47
147
0

«Календарь становится адским». Звезда Барселоны о травмах Родри и Карвахаля

Дани Ольмо призвал что-то менять

15 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:47
147
0
«Календарь становится адским». Звезда Барселоны о травмах Родри и Карвахаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник«Барселоны» и национальной сборной Испании Дани Ольмо пожаловался на тяжелый календарь нынешнего сезона. Команды часто играют через два дня на третий.

«Календарь снова становится адским. Чемпионат заканчивается 25 мая, финал четырех Лиги наций пройдет с 4 по 8 июня, а клубный чемпионат мира стартует 15 июня.

Что здесь можно сказать? Нужно пересмотреть его. Это перебор, когда проводится так много матчей.

Насыщенный календарь влияет на получение таких травм, как у Дани Карвахаля и Родри? Это то, что мы обсуждаем друг с другом. Как профессионалы, мы должны быть готовы ко всему. Если раньше было 40-50 матчей за сезон, то сейчас их 70-80», – сказал Ольмо.

Ранее сообщалось, что Дани Ольмо может пропустить вторую часть сезона из-за проблем «Барселоны».

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Дани Ольмо Дани Карвахаль Родри сборная Испании по футболу Барселона
Олег Вахоцкий Источник: AS
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