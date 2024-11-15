«Я рыжий, и он – рыжий». Украинец с МЮ сравнивает себя с легендой клуба
Захар Бауманн увлекался игрой Пола Скоулза
Украинский полузащитник юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Захар Бауманн сравнил себя с легендарным футболистом «красных дьяволов» Полом Скоулзом. Захар заявил, что увлекался игрой англичанина.
«Я рыжий, и Пол – рыжий. Мы оба – центральные полузащитники и играем за «Манчестер Юнайтед». Да, конечно, есть причины, почему меня так называть. Как отношусь к такому прозвищу? С благодарностью! Я мечтаю о том, чтобы пройти такой путь в футболе, как Пол Скоулз.
Мы действуем на одной позиции. Я, несомненно, хочу уметь так, как Пол, пробивать с разных позиций, так же искусно работать на огромном пространстве поля. Однако есть и отличия: если Скоулз в большей степени играл в вертикальный футбол, то я сейчас – в комбинационный, в пас, низом. Не стану вообще себя сравнивать с Полом, – рано. Мне еще очень много работать, чтобы заслужить такую честь», – сказал Захар.
Ранее Захар Бауманн рассказал, как получал украинское гражданство. Звонок из УАФ получила мама полузащитника.
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