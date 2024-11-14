Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Италия
14 ноября 2024, 17:29 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:31
714
0

Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы

У тренера уже есть план на матч против «Наполи» в Серии А

14 ноября 2024, 17:29 | Обновлено 14 ноября 2024, 17:31
714
0
Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Именитый специалист Клаудио Раньери официально возглавил кризисную римскую «Рому», в составе которой выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Местная пресса уже дает некоторые инсайды по поводу первых шагов итальянца как коуча «волков». Как сообщает издание Corriere dello Sport, на матч чемпионата против «Наполи» Клаудио планирует выпустить с первых минут двух форвардов – Артема Довбика и Пауло Дибалу.

Отмечается, что специалист может выйти на игру по схеме 4-4-2 или 3-5-2, которую любит использовать тренер неаполитанцев Антонио Конте.

Также в планах Раньери предоставить игровое время чемпиону мира-2014 Матсу Хуммельсу, пока отыгравшему за римлян всего 23 минуты.

Матч «Наполи» – «Рома» запланирован на воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Раньше Раньери лаконично прокомментировал свое назначение на должность главного тренера «волков».

По теме:
Как происходит реабилитация Малиновского? Футболист приоткрыл занавес
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
«Эпизод этот я смотрел 100 раз». Малиновский рассказал о своей травме
Клаудио Раньери Рома Рим Артем Довбик Матс Хуммельс чемпионат Италии по футболу Наполи - Рома Пауло Дибала
Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
Футбол | 13 ноября 2024, 18:41 4
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко

Майкл Болл вспомнил матч с «Вест Хэмом».

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 14 ноября 2024, 01:33 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Деку нашел для Барсы «золотого мальчика» в Германии. Он заменит Левандовски
Футбол | 14.11.2024, 17:04
Деку нашел для Барсы «золотого мальчика» в Германии. Он заменит Левандовски
Деку нашел для Барсы «золотого мальчика» в Германии. Он заменит Левандовски
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и при чем здесь Ярмоленко
Футбол | 14.11.2024, 11:44
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и при чем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и при чем здесь Ярмоленко
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Футбол | 13.11.2024, 22:11
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 4
Бокс
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
12.11.2024, 16:45 1
Футбол
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
«Всегда он». Топ-боксер без колебаний назвал победителя боя Усик – Фьюри 2
14.11.2024, 07:47
Бокс
Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги
Кто выйдет в УПЛ? Известный эксперт назвал фаворитов Первой лиги
12.11.2024, 22:39
Футбол
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Будет топ-нокаут, он очень напуган». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
13.11.2024, 00:16
Бокс
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
13.11.2024, 21:58 67
Футбол
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг
13.11.2024, 14:41 2
Бокс
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
«Это моя мечта». Кассано хочет, чтобы Рому возглавил бывший тренер Шахтера
12.11.2024, 21:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем