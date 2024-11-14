Касается Довбика. Известны первые шаги Раньери как тренера Ромы

Именитый специалист Клаудио Раньери официально возглавил кризисную римскую «Рому», в составе которой выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Местная пресса уже дает некоторые инсайды по поводу первых шагов итальянца как коуча «волков». Как сообщает издание Corriere dello Sport, на матч чемпионата против «Наполи» Клаудио планирует выпустить с первых минут двух форвардов – Артема Довбика и Пауло Дибалу.

Отмечается, что специалист может выйти на игру по схеме 4-4-2 или 3-5-2, которую любит использовать тренер неаполитанцев Антонио Конте.

Также в планах Раньери предоставить игровое время чемпиону мира-2014 Матсу Хуммельсу, пока отыгравшему за римлян всего 23 минуты.

Матч «Наполи» – «Рома» запланирован на воскресенье, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Раньше Раньери лаконично прокомментировал свое назначение на должность главного тренера «волков».