Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в общении с бразильскими СМИ рассказал, что в донецком клубе ценят легионеров, которые в период полномасштабной фазы российско-украинской войны согласились перебраться или вернуться в стан «горняков».

«Я с огромным уважением отношусь к игрокам, которые в последние годы пришли в наш клуб, несмотря на войну. Они не знали войны до сих пор. Они проявили смелость и доказали, что мы по-прежнему великий клуб», – сказал Срна.

Также хорват выразил надежду, что на саммите G-20, который с 18 по 19 ноября состоится в Бразилии, мировые лидеры смогут приблизить дату окончания войны в Украине.

«Саммит в Бразилии – это возможность для самых влиятельных стран мира обсудить различные темы, и вторжение в Украину, безусловно, одна из них. Мы надеемся, что мировые лидеры найдут способ наконец принести мир в Украину. Смертей было уже очень много за более чем два с половиной года, и эта встреча может иметь решающее значение для поиска решения», – отметил Срна.

Ранее хавбек «горняков» Педриньо заявил, что при возможности хотел бы попросить президента Бразилии Лулу да Силву поспособствовать установлению мира в Украине в кратчайшие сроки.