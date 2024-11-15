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  4. Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 11:37 |
308
2

Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине

Мировые лидеры уже через несколько дней соберутся для встречи в Рио-де-Жанейро

15 ноября 2024, 11:37 |
308
2
Срна верит, что саммит G-20 в Бразилии может приблизить мир в Украине
shakhtar.com. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в общении с бразильскими СМИ рассказал, что в донецком клубе ценят легионеров, которые в период полномасштабной фазы российско-украинской войны согласились перебраться или вернуться в стан «горняков».

«Я с огромным уважением отношусь к игрокам, которые в последние годы пришли в наш клуб, несмотря на войну. Они не знали войны до сих пор. Они проявили смелость и доказали, что мы по-прежнему великий клуб», – сказал Срна.

Также хорват выразил надежду, что на саммите G-20, который с 18 по 19 ноября состоится в Бразилии, мировые лидеры смогут приблизить дату окончания войны в Украине.

«Саммит в Бразилии – это возможность для самых влиятельных стран мира обсудить различные темы, и вторжение в Украину, безусловно, одна из них. Мы надеемся, что мировые лидеры найдут способ наконец принести мир в Украину. Смертей было уже очень много за более чем два с половиной года, и эта встреча может иметь решающее значение для поиска решения», – отметил Срна.

Ранее хавбек «горняков» Педриньо заявил, что при возможности хотел бы попросить президента Бразилии Лулу да Силву поспособствовать установлению мира в Украине в кратчайшие сроки.

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Дарио Срна Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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wojsergivan
опять наркоты наглотался?
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+3
Gargantua81
ну если сам Сырна верит...  Ермак, не подведи!
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+2
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