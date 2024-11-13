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Украина. Премьер лига
13 ноября 2024, 10:41 |
304
0

Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине

Педриньо верит, что Лула да Силва способен помочь…

13 ноября 2024, 10:41 |
304
0
Хав Шахтера хочет, чтобы президент Бразилии помог закончить войну в Украине
ФК Шахтер. Педриньо

Атакующий хавбек «Шахтера» Педриньо в общении с бразильскими журналистами сказал, что если бы имел одну просьбу к президенту своей страны Луле да Силве, то она была бы связана с помощью об окончании войны в Украине, которую начали и продолжают вести российские оккупанты.

«Если бы я мог обратиться к Луле с одной просьбой, я бы хотел, чтобы он включил в повестку дня саммита G-20 (он состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября) вопрос о войне в Украине. Многие невинные люди умирают. Он пытается говорить с обеими сторонами, чтобы закрепить мир. Встречи происходят, но не всегда удается прийти к соглашению, тем более, что это не так-то просто. Пусть война закончится, и мы сможем жить нормально».

«Шахтер» предоставляет нам полную безопасность, но жить вдали от семьи в условиях войны сложно. Семья пытается понять, что мы от многого отказываемся сейчас, чтобы лучше себя чувствовать в будущем», – сказал Педриньо.

26-летний Педриньо вернутся в «Шахтер» летом нынешнего года после двухлетней паузы на аренду в «Атлетико Минейро», которая была продиктована началом полномасштабной войны.

В текущем сезоне хавбек сыграл 11 матчей в УПЛ, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

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Алексей Сливченко Источник: Correio Braziliense
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