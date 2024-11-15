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  4. «Не был на уровне Роналду и Месси». Матерацци обратился к Ибрагимовичу
Италия
15 ноября 2024, 12:31 |
469
0

«Не был на уровне Роналду и Месси». Матерацци обратился к Ибрагимовичу

Итальянец не считает шведа лучшим игроком мира

15 ноября 2024, 12:31 |
469
0
«Не был на уровне Роналду и Месси». Матерацци обратился к Ибрагимовичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци

Легендарный защитник сборной Италии Марко Матерацци оценил достижения звездного шведского форварда Златана Ибрагимовича, который вызывающе называет себя лучшим футболистом мира. Марко заявил, что Златан хороший футболист, но он не был на одном уровне с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Он считал себя лучшим игроком мира, но для меня он в лучшем случае был отличным нападающим, который выиграл много трофеев – возможно, не таких уж ценных. Ему не хватало побед в таких турнирах как Лига чемпионов, Евро, ЧМ. Он выигрывал преимущественно чемпионаты.

Но все запомнят его, потому что он был одним из лучших, пусть не на уровне Криштиану Роналду и Месси», – сказал Марко.

За свою карьеру Златан Ибрагимович выступал за «Аякс», «Барселону», «Интер», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что Марко Матерацци вляпался в скандал, поехав в рф.

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Марко Матерацци Златан Ибрагимович Лионель Месси Криштиану Роналду чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
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