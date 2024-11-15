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Испания
15 ноября 2024, 12:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 12:43
1437
3

Судьба Винисиуса определена? Сын президента Реала сделал свой выбор

Бразильский футболист может покинуть испанский чемпионат

15 ноября 2024, 12:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 12:43
1437
3
Судьба Винисиуса определена? Сын президента Реала сделал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Чиво Перес – сын президента мадридского «Реала» Флорентино Переса – призывает отца и руководство команды продать бразильского футболиста Винисиуса Жуниора.

Сообщантся, что Перес-младший руководствуется финансовой стороной вопроса – клубы из Саудовской Аравии готовы выложить внушительную сумму за лидера мадридской команды. Чиво считает, что продажа Винисиуса принесет «Реалу» около 400 млн евро и просит руководство не продлевать контракт с игроком, а начать переговоры о трансфере.

Идею Чиво Переса поддерживает и часть руководства мадридского клуба – расставание с Винисиусом поможет улучшить финансовую ситуацию в клубе, а Килиан Мбаппе сможет играть на левом фланге.

Флорентино Перес никак не комментирует ситуацию, однако он понимает, что игнорировать вопрос продажи Винисиуса будет трудно.

Ранее сообщалось, что убытки мадридской команды оказались выше, чем руководство предполагало, поэтому некоторые футболисты могут покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно.

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Микола Титюк Источник: Goal.com
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Burevestnik
не треба продавати Вінні !!!
хто тоді буде боротись з расизмом в Європі???
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+1
8number
Хоча у Вінні свої таракани в голові , але міняти його на Мбаппе то повна дурня. Нехай краще черепашка до арабів їде — то його чемпіонат.
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+1
bzzzzzz
Винисиус тащил реал все эти годы, не пойму как его можно продать...
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0
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