Судьба Винисиуса определена? Сын президента Реала сделал свой выбор

Чиво Перес – сын президента мадридского «Реала» Флорентино Переса – призывает отца и руководство команды продать бразильского футболиста Винисиуса Жуниора.

Сообщантся, что Перес-младший руководствуется финансовой стороной вопроса – клубы из Саудовской Аравии готовы выложить внушительную сумму за лидера мадридской команды. Чиво считает, что продажа Винисиуса принесет «Реалу» около 400 млн евро и просит руководство не продлевать контракт с игроком, а начать переговоры о трансфере.

Идею Чиво Переса поддерживает и часть руководства мадридского клуба – расставание с Винисиусом поможет улучшить финансовую ситуацию в клубе, а Килиан Мбаппе сможет играть на левом фланге.

Флорентино Перес никак не комментирует ситуацию, однако он понимает, что игнорировать вопрос продажи Винисиуса будет трудно.

Ранее сообщалось, что убытки мадридской команды оказались выше, чем руководство предполагало, поэтому некоторые футболисты могут покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно.