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  4. Лунин под угрозой? Реал собирается продать шесть футболистов
Испания
12 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 12:11
1694
4

Лунин под угрозой? Реал собирается продать шесть футболистов

Убытки мадридского клуба оказались выше, чем планировало руководство

12 ноября 2024, 11:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 12:11
1694
4
Лунин под угрозой? Реал собирается продать шесть футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» столкнулся с финансовыми проблемами, которые вынуждают руководство искать дополнительные источники дохода.

Президент Флорентино Перес считает, что продажа игроков поможет исправить ситуацию в команде. «Реал» потерял много денег из-за продления контрактов с ведущими игроками, тратами на Килиана Мбаппе и расходами на содержание стадиона.

Главная проблема связана с «Сантьяго Бернабеу» – из-за юридических проблем на арене были отменены концерты звезд и различные мероприятия. Такая ситуация со стадионом будет продолжаться до апреля 2025 года.

Кроме того, огромная часть денег ушла на подписание Мбаппе – игрок перешел в Испанию свободным агентом, но получил внушительную зарплату и бонус за переход.

Шесть футболистов мадридской команды являются главными претендентами на продажу – Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус. Последнего могут продать из-за его конкуренции с Килианом Мбаппе.

Руководство не собирается продавать сразу всех игроков из списка, однако будет рассматривать все предложения касательно этих игроков.

Стало известно, что тренер «Реала» Карло Анчелотти собирается вернуть украинского вратаря Андрея Лунина на скамейку запасных.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Андрей Лунин Родриго Гоес Винисиус Жуниор Антонио Рюдигер Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Флорентино Перес Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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Комментарии 4
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potemkin78
как развалить команду? купить Мбапе
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+3
aleks8-48
На Луніні багато не заощадять, в нього майже найменьша в команді зарплатня. Хоча, продати його можна непогано.
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0
vbrjkf
Видно совсем плохо с финансами в "Реале", если почти половину основного состава выставили на трансфер. Лучше уж продать Куртуа саудитам за приличную сумму.
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0
Saar
Так хвалять всі (а можливо тільки Спорт ю Ей😆😆)Луніна:і за 7 пропущених м'ячів від Барси і Мілана, а ще 4 весною від Вільяреала, ой вибачте, за гольовий пас(там і гравці Реала його хвалили, і фанати у соцмережах, і Анчелотті(а можливо-це фантазії спорт юей🤨🤨😂)), а тут він не основний кіпер, ще й у списку трансферів OUT🤣😂😂. Як так!?? Щось не клеїться: і найкращий і на продажу!😂🤣😂🤣😂
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-1
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