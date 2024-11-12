Лунин под угрозой? Реал собирается продать шесть футболистов

Мадридский «Реал» столкнулся с финансовыми проблемами, которые вынуждают руководство искать дополнительные источники дохода.

Президент Флорентино Перес считает, что продажа игроков поможет исправить ситуацию в команде. «Реал» потерял много денег из-за продления контрактов с ведущими игроками, тратами на Килиана Мбаппе и расходами на содержание стадиона.

Главная проблема связана с «Сантьяго Бернабеу» – из-за юридических проблем на арене были отменены концерты звезд и различные мероприятия. Такая ситуация со стадионом будет продолжаться до апреля 2025 года.

Кроме того, огромная часть денег ушла на подписание Мбаппе – игрок перешел в Испанию свободным агентом, но получил внушительную зарплату и бонус за переход.

Шесть футболистов мадридской команды являются главными претендентами на продажу – Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Родриго, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени и Винисиус. Последнего могут продать из-за его конкуренции с Килианом Мбаппе.

Руководство не собирается продавать сразу всех игроков из списка, однако будет рассматривать все предложения касательно этих игроков.

Стало известно, что тренер «Реала» Карло Анчелотти собирается вернуть украинского вратаря Андрея Лунина на скамейку запасных.