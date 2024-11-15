В Ливерпуле определились с судьбой звезды сборной Италии
Федерико Кьеза почти не получает игровой практики в АПЛ
Итальянский полузащитник Федерико Кьеза перебрался в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, но почти не получает игровой практики в команде Арне Слота.
Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, в «Ливерпуле» по-прежнему доверяют итальянскому игроку и работает над тем, чтобы привести его в лучшую физическую форму.
В нынешнем сезоне Федерико провел всего три матча, в которых отыграл всего 78 минут. Итальянец сумел отличиться одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Кьеза может продолжить карьеру в итальянском «Милане», куда готов перебраться по правам аренды.
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