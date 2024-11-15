В Ливерпуле определились с судьбой звезды сборной Италии

Итальянский полузащитник Федерико Кьеза перебрался в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, но почти не получает игровой практики в команде Арне Слота.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, в «Ливерпуле» по-прежнему доверяют итальянскому игроку и работает над тем, чтобы привести его в лучшую физическую форму.

В нынешнем сезоне Федерико провел всего три матча, в которых отыграл всего 78 минут. Итальянец сумел отличиться одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Кьеза может продолжить карьеру в итальянском «Милане», куда готов перебраться по правам аренды.