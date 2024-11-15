Экс-игрок сборной Грузии: «Нельзя дома проиграть Украине»

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия прокомментировал предстоящий матч 5-го тура Лиги наций между Грузией и Украиной:

«Нашей сборной однозначно нужно победить Украину. Если мы не выиграем в этом матче, то поставим сами себя в трудное положение. Будет очень плохо. Весь грузинский народ ждет победы над Украиной. Мы играем дома и не можем проиграть здесь, на этом стадионе. Мы не будем ни в чем уступать», – уверен Джанашия.

Матч 5-го тура Лиги наций Грузия – Украина состоится 16 ноября на стадионе «Adjarabet Arena». Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. Грузия имеет 6 баллов и занимает второе место, Украина замыкает группу 1 Лиги В – в активе нашей сборной 4 очка.

14 ноября сборная Украины провела тренировку в Турции.