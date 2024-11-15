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Лига наций
15 ноября 2024, 13:08 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:48
984
1

Лучше бы пили пиво? Ребров раскритиковал молодое поколение сборной Украины

Главный тренер сине-желтых недоволен нарушениями режима из-за гаджетов

15 ноября 2024, 13:08 | Обновлено 15 ноября 2024, 13:48
984
1
Лучше бы пили пиво? Ребров раскритиковал молодое поколение сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о проблеме современного поколения украинских футболистов:

«К сожалению, они не ложатся спать по расписанию. Они сидят в компьютерных играх, в телефонах... Я не знаю, какая проблема больше: когда игрок после тренировки бокал пива выпил и заснул или сидеть до 2-3 ночи в телефонах, в пабликах, смотреть про себя...

Мы запретили телефоны в раздевалке. Но некоторые игроки их используют, чтобы включить музыку. Я считаю, что музыка – это очень большой мотиватор, иногда перед игрой игроки слушают свою музыку. Каждому нужна разная музыка, и мы не можем включать одну для всех».

Ранее Сергей Ребров рассказал о прозвище Артема Довбика среди игроков сборной Украины.

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Дмитро Вербинський Источник: Пряма червона
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Головне як футболіст тренується, як грає чи достатньо висипається... а кожний тренер може застосовувати власні методи (підходи, рецепти) вдосконалення командної праці, дисципліни, поваги гравців одне до одного тощо. 
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