Лучше бы пили пиво? Ребров раскритиковал молодое поколение сборной Украины

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о проблеме современного поколения украинских футболистов:

«К сожалению, они не ложатся спать по расписанию. Они сидят в компьютерных играх, в телефонах... Я не знаю, какая проблема больше: когда игрок после тренировки бокал пива выпил и заснул или сидеть до 2-3 ночи в телефонах, в пабликах, смотреть про себя...

Мы запретили телефоны в раздевалке. Но некоторые игроки их используют, чтобы включить музыку. Я считаю, что музыка – это очень большой мотиватор, иногда перед игрой игроки слушают свою музыку. Каждому нужна разная музыка, и мы не можем включать одну для всех».

Ранее Сергей Ребров рассказал о прозвище Артема Довбика среди игроков сборной Украины.