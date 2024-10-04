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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 05:57 | Обновлено 04 октября 2024, 06:31
179
0

Казалось, диалог зашел в тупик. Спортдиректор Вереса – о трансфере Нгонго

Юрий Габовда рассказал подробности перехода камерунского легионера

04 октября 2024, 05:57 | Обновлено 04 октября 2024, 06:31
179
0
Казалось, диалог зашел в тупик. Спортдиректор Вереса – о трансфере Нгонго
ФК Верес. Самуэль Нонго

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда рассказал о подробностях трансфера Самуэля Нонго:

«Почему мы остановились именно на варианте с Самуэлем? Было много кандидатур. Но мы пытались отталкиваться от нужд тренерского штаба. Самуэль больше подходит под наш стиль игры, под наш характер. Этот футболист владеет всеми качествами, которые нам нужны для улучшения наших результатов. Кроме того, Самуэль – молодой игрок, только начинающий свой путь во взрослом футболе. Это футболист, который должен развиваться. Он отлично вписывается в философию развития нашего клуба. Надеюсь, в Вересе он раскроет все свои лучшие качества.

Переговоры с предыдущей командой Самуэля – Адана Демирспором – длились очень долго. На определенном этапе казалось, что диалог со спортивным директором турецкого клуба вошел в тупик. Но желание нашего клуба и желание Самуэля присоединиться к Вересу – совпадали настолько, что мы решили продолжать эти переговоры и в конце концов нашли компромисс между всеми сторонами.

Относительно приезда Самуэля в Украину здесь мы понимали все возможные визовые сложности приглашения футболиста из Африки. По опыту других клубов УПЛ, например Кривбасса, могу сказать, что мы оформили все разрешения довольно оперативно. Мы знали, что это будет не скоро. Но это молодой футболист, наш актив. Поэтому мы были готовы ждать. К моменту объявления о предстоящем трансфере этого игрока все детали соглашения уже были согласованы. Поэтому, думаю, медийно мы сработали очень хорошо – сообщили об этой новости первыми. Сейчас Самуэль уже в Украине. Мы будем помогать ему раскрыть свой футбольный потенциал, а он поможет нашей команде улучшить спортивный результат».

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трансферы Верес Ровно Славен Белупо трансферы УПЛ Юрий Габовда Адана Демирспор
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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