Легенда АПЛ раскритиковал игру МЮ под началом тен Хага

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз по результатам матча команды в Лиге Европы против «Порту» (3:3) подверг критике работу главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

«Невозможно понять, когда команда покажет следующее хорошее выступление или победит. Не думаю, что сами футболисты понимают, что от них хочет тренер. «Манчестер Юнайтед» выглядит как плохо тренированная команда. На них тяжело смотреть.

Прошло два с небольшим года, и я чувствую, что нет никакого прогресса. Пока такие команды, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал», постоянно прогрессируют, «Юнайтед», наоборот, регрессирует. Команда идет по неверному пути, о чем свидетельствуют результаты. Все, чего хотят болельщики, – это понятный вектор развития, но надежды на него нет», – заявил Скоулз.

Как известно, в игре с «Порту» футболисты «Манчестер Юнайтед» вели в счете 2:0, но в итоге были вынуждены отыгрываться, пропустив три гола в ответ.

В таблице АПЛ манкунианцы занимают 13-е место.

Ранее Пол Скоулз назвал проблемы нынешнего «Манчестер Юнайтед».