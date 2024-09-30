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Англия
30 сентября 2024, 15:15 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:24
118
0

Легенда МЮ назвал проблемы нынешней команды манкунианцев

Пол Скоулз – об игре подопечных Эрика тен Хага

30 сентября 2024, 15:15 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:24
118
0
Легенда МЮ назвал проблемы нынешней команды манкунианцев
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз после разгромного поражения «красных дьяволов» от «Тоттенхэма» (0:3) в матче 6-го тура АПЛ поделился эмоциями от действий коллектива под руководством Эрика тен Хага.

«Спустя два с половиной года [после назначения тен Хага] «Манчестер Юнайтед» остается неподготовленной командой. Подготовиться же можно только на тренировочном полигоне. Игроки не знают, чего хотят. Сделайте что-то, дайте болельщикам что-то.

Тен Хаг похвалил Постекоглу за то, как действовал «Тоттенхэм» в воскресной игре, так почему бы вам не попробовать сделать что-нибудь подобное?» – заявил Скоулз.

Ранее сообщалось, что назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в «МЮ».

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Пол Скоулз Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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