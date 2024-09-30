Легенда МЮ назвал проблемы нынешней команды манкунианцев

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз после разгромного поражения «красных дьяволов» от «Тоттенхэма» (0:3) в матче 6-го тура АПЛ поделился эмоциями от действий коллектива под руководством Эрика тен Хага.

«Спустя два с половиной года [после назначения тен Хага] «Манчестер Юнайтед» остается неподготовленной командой. Подготовиться же можно только на тренировочном полигоне. Игроки не знают, чего хотят. Сделайте что-то, дайте болельщикам что-то.

Тен Хаг похвалил Постекоглу за то, как действовал «Тоттенхэм» в воскресной игре, так почему бы вам не попробовать сделать что-нибудь подобное?» – заявил Скоулз.

Ранее сообщалось, что назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в «МЮ».