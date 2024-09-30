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Англия
30 сентября 2024, 14:15 | Обновлено 30 сентября 2024, 14:59
1108
1

Первый известен. Назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в МЮ

Томас Тухель не захотел работать на «Олд Траффорд»

30 сентября 2024, 14:15 | Обновлено 30 сентября 2024, 14:59
1108
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Первый известен. Назван тренер, отказавшийся заменить тен Хага в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оказался под еще большим давлением после поражения команды со счетом 0:3 дома от «Тоттенхэма» в матче 6-го тура АПЛ.

В Англии уверены, что в руководстве «красных дьяволов» сохраняют доверие к нидерландскому специалисту, но все равно держат в уме его вероятное увольнение. Это означает, что «Манчестер Юнайтед» ведет работу по поиску тренера, который может заменить тен Хага.

Нынешний наставник «красных дьяволов» был близок к увольнению летом этого года, но свой пост сохранил благодаря победе в Кубке Англии, хотя чемпионат АПЛ команда завершила на 8-й позиции.

Эрик тен Хаг был бы уволен, если бы в «Манчестер Юнайтед» получили согласие на работу от немца Томаса Тухеля – самого желаемого тренера из шорт-листа клубного руководства. Однако 51-летний уроженец Баварии от предложения «красных дьяволов» отказался.

Ранее Эрик тен Хаг высказался о своем возможном увольнении из «МЮ».

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Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
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potemkin78
после 2013 года у МЮ с победами совсем туго, кто бы не приходил как тренер. только 5 кубков из которых 1 ЛЕ остальные местного значения. грусть печаль
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