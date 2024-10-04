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Премьер-лига
Черноморец
04.10.2024 15:30 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:19 |
23
0

Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 октября состоится матч 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 09:19 |
23
0
Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 4 октября, в 15:30 состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Когут А.А. из Тернополя.

Черноморец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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