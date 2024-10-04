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Лига чемпионов
04 октября 2024, 09:15 | Обновлено 04 октября 2024, 09:19
447
0

Вне конкуренции после трех. Определен лучший игрок 2-го тура ЛЧ

Адейеми получил признание среди болельщиков

04 октября 2024, 09:15 | Обновлено 04 октября 2024, 09:19
447
0
Вне конкуренции после трех. Определен лучший игрок 2-го тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В УЕФА назвали лучшего игрока второй игровой недели обновленной Лиги чемпионов, который стал победителем опроса среди болельщиков.

Признания удостоен вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми. Он, как известно, в матче против «Селтика» (7:1) стал автором хет-трика.

На приз также претендовали Душан Влахович из «Ювентуса» (дубль против «РБ Лейпциг»), Мехди Тареми из «Интера» (гол и два ассиста в матче с «Црвеной Звездой») и Абдалла Сима из «Бреста» (дубль в ворота «РБ Зальцбург»).

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Карим Адейеми Боруссия Дортмунд Лига чемпионов УЕФА
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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