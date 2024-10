Вне конкуренции после трех. Определен лучший игрок 2-го тура ЛЧ

В УЕФА назвали лучшего игрока второй игровой недели обновленной Лиги чемпионов, который стал победителем опроса среди болельщиков.

Признания удостоен вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми. Он, как известно, в матче против «Селтика» (7:1) стал автором хет-трика.

На приз также претендовали Душан Влахович из «Ювентуса» (дубль против «РБ Лейпциг»), Мехди Тареми из «Интера» (гол и два ассиста в матче с «Црвеной Звездой») и Абдалла Сима из «Бреста» (дубль в ворота «РБ Зальцбург»).

