Вне конкуренции после трех. Определен лучший игрок 2-го тура ЛЧ
Адейеми получил признание среди болельщиков
В УЕФА назвали лучшего игрока второй игровой недели обновленной Лиги чемпионов, который стал победителем опроса среди болельщиков.
Признания удостоен вингер «Боруссии» Дортмунд Карим Адейеми. Он, как известно, в матче против «Селтика» (7:1) стал автором хет-трика.
На приз также претендовали Душан Влахович из «Ювентуса» (дубль против «РБ Лейпциг»), Мехди Тареми из «Интера» (гол и два ассиста в матче с «Црвеной Звездой») и Абдалла Сима из «Бреста» (дубль в ворота «РБ Зальцбург»).
1st: Karim Adeyemi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2024
2nd: Dušan Vlahović
3rd: Medhi Taremi
4th: Abdallah Sima
🎩 The hat-trick hero takes Player of the Week! 🏆@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/L1J0mQKoou
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