Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Британии дали оценку ассисту Мудрика в матче против Гента в ЛК
Лига Европы
04 октября 2024, 08:38 | Обновлено 04 октября 2024, 08:39
740
0

В Британии дали оценку ассисту Мудрика в матче против Гента в ЛК

Михаил помог отличиться Ренату Вейга

04 октября 2024, 08:38 | Обновлено 04 октября 2024, 08:39
740
0
В Британии дали оценку ассисту Мудрика в матче против Гента в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/2025 между командами «Челси» и «Гент», в котором со счетом 4:2 победили лондонцы.

В составе «синих» на 12-й минуте игры украинец Михаил Мудрик отметился ассистом на Ренату Вейга.

Авторитетное британское издание London.Football сделало 5 выводов из игры «пенсионеров» против «Гента», отметив среди прочего действия Мудрика

«У Михаила Мудрика появился еще один шанс заявить о себе Мареске, поскольку минут в Премьер-лиге для вингера в сезоне 2024/2025 было крайне мало и они были редки. Имея несколько игроков, опережающих его в иерархии, украинцу на данный момент нужно извлекать выгоду из любых минут, которые ему выпадают, поскольку он намерен изменить мнение главного тренера .

Отметившись голевыми передачами против «Серветта» и «Барроу» в этом сезоне, молодой игрок добавил еще одну к своему реестру, отдав пас Вейга, который открыл счет в матче. Дьюсбери-Холл сыграл большую роль в голе, отдав прекрасную передачу Мудрику, который, в свою очередь, поднял мяч с точностью до дюйма к партнеру у дальней штанги, чтобы тот головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Это был восхитительный пас от игрока «Челси». Возможно, он мог бы сделать еще одну результативную передачу несколько мгновений спустя, находясь в выгодной позиции, но его навес пришелся прямо в руки Руфу, когда двое его партнеров по команде устремились в штрафную площадку», – сказано в материале лондонского издания.

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили игру Мудрика против «Гента» в Лиге конференций.

По теме:
В Лондоне оценили игру Мудрика против Гента в ЛК, в которой он ассистировал
Мареска прокомментировал игру Челси и Гента, в которой Мудрик сделал ассист
Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
Михаил Мудрик Челси Лига конференций
Юрій Остроумов Источник: Football London
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Футбол | 04 октября 2024, 02:59 0
Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо

Оливер Бауманн прокомментировал поединок на Рейн-Некар-Арене

Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
Футбол | 04 октября 2024, 00:23 2
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?

Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы

Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Бокс | 03.10.2024, 18:21
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Промоутер о проблемах Джошуа: «Посмотрите на Фьюри. А Усик даже не панчер»
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Футбол | 03.10.2024, 21:37
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
potemkin78
а двум пропущенным из-за его пасивности не давали оценку?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
03.10.2024, 02:59 2
Бокс
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Шумахер появился на публике впервые за 11 лет
Шумахер появился на публике впервые за 11 лет
02.10.2024, 15:23 6
Авто/мото
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем