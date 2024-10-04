В Британии дали оценку ассисту Мудрика в матче против Гента в ЛК

3 октября состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/2025 между командами «Челси» и «Гент», в котором со счетом 4:2 победили лондонцы.

В составе «синих» на 12-й минуте игры украинец Михаил Мудрик отметился ассистом на Ренату Вейга.

Авторитетное британское издание London.Football сделало 5 выводов из игры «пенсионеров» против «Гента», отметив среди прочего действия Мудрика

«У Михаила Мудрика появился еще один шанс заявить о себе Мареске, поскольку минут в Премьер-лиге для вингера в сезоне 2024/2025 было крайне мало и они были редки. Имея несколько игроков, опережающих его в иерархии, украинцу на данный момент нужно извлекать выгоду из любых минут, которые ему выпадают, поскольку он намерен изменить мнение главного тренера .

Отметившись голевыми передачами против «Серветта» и «Барроу» в этом сезоне, молодой игрок добавил еще одну к своему реестру, отдав пас Вейга, который открыл счет в матче. Дьюсбери-Холл сыграл большую роль в голе, отдав прекрасную передачу Мудрику, который, в свою очередь, поднял мяч с точностью до дюйма к партнеру у дальней штанги, чтобы тот головой переправил мяч в дальний угол ворот.

Это был восхитительный пас от игрока «Челси». Возможно, он мог бы сделать еще одну результативную передачу несколько мгновений спустя, находясь в выгодной позиции, но его навес пришелся прямо в руки Руфу, когда двое его партнеров по команде устремились в штрафную площадку», – сказано в материале лондонского издания.

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили игру Мудрика против «Гента» в Лиге конференций.