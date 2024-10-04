В Лондоне оценили игру Мудрика против Гента в ЛК, в которой он ассистировал

3 октября состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/2025 между командами «Челси» и «Гент».

Со счетом 4:2 победили «пенсионеры», в составе которых на 12-й минуте украинец Михаил Мудрик отметился ассистом на Ренату Вейга.

Авторитетное британское издание London.Football оценило действия украинского вингера против «Гента» оценкой 6,5.

«Позитивная игра от украинца», – сказано в релизе London.Football к игре Мудрика.

Напомним, матч 2-го тура Лиги конференций «Челси» проведет 24 октября против «Панатинаикоса».