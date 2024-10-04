Лига конференций04 октября 2024, 07:13 | Обновлено 04 октября 2024, 07:16
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В Лондоне оценили игру Мудрика против Гента в ЛК, в которой он ассистировал
Михаил отметился голевым пасом в 1-м туре евротурнира
04 октября 2024, 07:13 | Обновлено 04 октября 2024, 07:16
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3 октября состоялся матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/2025 между командами «Челси» и «Гент».
Со счетом 4:2 победили «пенсионеры», в составе которых на 12-й минуте украинец Михаил Мудрик отметился ассистом на Ренату Вейга.
Авторитетное британское издание London.Football оценило действия украинского вингера против «Гента» оценкой 6,5.
«Позитивная игра от украинца», – сказано в релизе London.Football к игре Мудрика.
Напомним, матч 2-го тура Лиги конференций «Челси» проведет 24 октября против «Панатинаикоса».
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