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  4. Лучший игрок матча Шахтер – Аталанта: «Это была не лучшая моя игра»
Лига чемпионов
04 октября 2024, 08:47 |
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0

Лучший игрок матча Шахтер – Аталанта: «Это была не лучшая моя игра»

Адемола Лукман продемонстрировал невероятную скромность… Или лукавство…

04 октября 2024, 08:47 |
65
0
Лучший игрок матча Шахтер – Аталанта: «Это была не лучшая моя игра»
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Атакующий футболист «Аталанты» Адемола Лукман, которого УЕФА признал лучшим игроком матча, в котором итальянцы гостили у «Шахтера» в Гельзенкирхене, заявил, что не называл бы свое выступление чрезмерно удачным.

«Это была не лучшая моя игра, но для нас было важно набрать три очка после нулевой ничьей с «Арсеналом». В Европе у нас все хорошо, мы на другом уровне. Это была отличная командная игра, приправленная личной радостью по поводу забитого мяча», – сказал 26-летний нигериец.

В текущем сезоне Лукман отличился 3 голами и 2 ассистами в 6 официальных матчах за «Аталанту».

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Адемола Лукман Шахтер - Аталанта Аталанта Шахтер Донецк Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: African Football
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