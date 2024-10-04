Лучший игрок матча Шахтер – Аталанта: «Это была не лучшая моя игра»

Атакующий футболист «Аталанты» Адемола Лукман, которого УЕФА признал лучшим игроком матча, в котором итальянцы гостили у «Шахтера» в Гельзенкирхене, заявил, что не называл бы свое выступление чрезмерно удачным.

«Это была не лучшая моя игра, но для нас было важно набрать три очка после нулевой ничьей с «Арсеналом». В Европе у нас все хорошо, мы на другом уровне. Это была отличная командная игра, приправленная личной радостью по поводу забитого мяча», – сказал 26-летний нигериец.

В текущем сезоне Лукман отличился 3 голами и 2 ассистами в 6 официальных матчах за «Аталанту».