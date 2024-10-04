Неудачный матч Динамо в ЛЕ, ассист Мудрика за Челси, вылет Стародубцевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 октября.

1. Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму

Дубль Гложека принес победу немецкой команде

2. ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Хоффенхайма»

3A, Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?

Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы

3B. Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком

Вечером 3 октября состоялись поединки 1-го тура Лиги конференций

4A. Челси разобрался с Гентом в ЛК. Мудрик воспользовался шансом, сделав ассист

Лондонцы одержали убедительную победу со счетом 4:2

4B. ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!

Михаил сделал ассист в матче Лиги конференций

5A. Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции

Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й

5B. Шесть голов и красная. Порту и Манчестер Юнайтед сыграли матч-триллер в ЛЕ

Поединок завершился в результативную ничью 3:3

6. Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу

Франция и Аргентина определили финалиста турнира

7. Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине

Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале

8. Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков

Оказывается, у фанатов «черно-бело-синих» есть претензии к вице-чемпиону Украины

9. Сосед Нагельсманна. Хоффенхайм возглавляет математик Матараццо из США

О главном тренере соперника «Динамо» в Лиге Европы

10A. Андрей ВОРОБЕЙ: «Возможно, это один из самых слабых Шахтеров в истории»

Легенда Шахтера – о разгромном поражении горняков от Аталанты в Лиге чемпионов

10B. Неудачный визит к стоматологу, или Почему Шахтер провалил игру с Аталантой

Что хотел сделать наставник «горняков» в игре ЛЧ?