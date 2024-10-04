Неудачный матч Динамо в ЛЕ, ассист Мудрика за Челси, вылет Стародубцевой
Главные новости за 3 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 октября.
1. Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Дубль Гложека принес победу немецкой команде
2. ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Хоффенхайма»
3A, Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после двух туров?
Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы
3B. Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Вечером 3 октября состоялись поединки 1-го тура Лиги конференций
4A. Челси разобрался с Гентом в ЛК. Мудрик воспользовался шансом, сделав ассист
Лондонцы одержали убедительную победу со счетом 4:2
4B. ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
Михаил сделал ассист в матче Лиги конференций
5A. Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й
5B. Шесть голов и красная. Порту и Манчестер Юнайтед сыграли матч-триллер в ЛЕ
Поединок завершился в результативную ничью 3:3
6. Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Франция и Аргентина определили финалиста турнира
7. Взяла сет у 6-й ракетки. Стародубцева проиграла Гофф на турнире в Пекине
Юлия завершила выступления на тысячнике в Китае, уступив Коко в четвертьфинале
8. Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Оказывается, у фанатов «черно-бело-синих» есть претензии к вице-чемпиону Украины
9. Сосед Нагельсманна. Хоффенхайм возглавляет математик Матараццо из США
О главном тренере соперника «Динамо» в Лиге Европы
10A. Андрей ВОРОБЕЙ: «Возможно, это один из самых слабых Шахтеров в истории»
Легенда Шахтера – о разгромном поражении горняков от Аталанты в Лиге чемпионов
10B. Неудачный визит к стоматологу, или Почему Шахтер провалил игру с Аталантой
Что хотел сделать наставник «горняков» в игре ЛЧ?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 3 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги Европы
Экс-чемпион мира высказался о реванше