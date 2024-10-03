Сосед Нагельсманна. Хоффенхайм возглавляет математик Матараццо из США

Сегодня в рамках второго тура общего этапа Лиги Европы вице-чемпион Украины «Динамо» на выезде сыграет против «Хоффенхайма» – команды, которая стала седьмой по результатам розыгрыша минувшего сезона в немецкой Бундеслиге. Новый чемпионат «сине-белые» начали неудачно: после пяти туров в их активе лишь одна победа при четырех поражениях, по причине чего в прессе уже начали распространяться слухи о возможных переменах на тренерском мостике первой команды.

Но пока никаких рокировок там не произошло, и на «Динамо» «Хоффенхайм» совершенно точно выведет 46-летний американский специалист Пеллегрино Матараццо, который возглавляет немецкую команду с февраля минувшего года.

Очевидно, что Матараццо не является хорошо известной фигурой для украинских болельщиков, но ряд интересных фактов в его биографии присутствует, а потому это хороший повод поговорить о персоне Пеллегрино чуть подробнее…

Пеллегрино Матараццо родился 28 ноября 1977 года в городе Уэйн штата Нью-Джерси (США) в семье иммигрантов из Италии. Родители мальчика перебрались за океан из южноитальянского региона Кампания, административным центром которого является Неаполь. Неудивительно, что с детства Пеллегрино, как и три его младших брата Леопольдо, Франк и Антонио, страстно болели за «Наполи» и следили за результатами команды даже находясь по другую сторону Атлантики.

Известно, что отец Матараццо трудился автомехаником, а его мать работала секретарем в юридической фирме.

Поначалу футбол занимал Пеллегрино только на уровне совместной забавы с младшими братьями. Однако в 12 лет он присоединился к команде старшей школы Фэр-Лона, а после ее окончания пошел учиться в Колумбийский университет на специальность «Прикладная математика». Там Матараццо с 1995 по 1999 годы, параллельно с осваиванием интегралов, производных и прочих математических премудростей, выступал за университетскую команду «Колумбия Лайонс», действуя на позиции защитника и опорного полузащитника.

Получив высшее техническое образование, Пеллегрино Матараццо неожиданно для родителей решил стать профессиональным футболистом. Он перебрался в Европу, где изначально рассчитывал вернуться на историческую родину. В Италии молодой защитник договорился о просмотре в «Салернитане», однако он успешным для Пеллегрино не оказался. Затем Матараццо попробовал силы еще в ряде команд низших итальянских дивизионов, пытаясь убедить их руководство в собственной состоятельности, но вновь не преуспел…

Вернувшись в США, Матараццо продолжил заниматься футболом и в 2000 году угодил на глаза одному из немецких скаутов, который увидел действия Пеллегрино прямо на территории одного из общественных американских парков. Это была возможность, за которую нельзя было не ухватиться, пускай речь даже шла о выступлении за «Айнтрахт» (Бад-Кройцнах), игравший в тот момент в четвертом по силе дивизионе немецкого футбола.

Имея шикарную антропометрию (рост Матараццо – 198 сантиметров) американский легионер быстро преуспел в играх за скромный клуб и уже спустя год пошел на повышение – в третьелиговый «Веен», где провел два сезона, а после ушел в «Пройссен» из Мюнстера. Однако прыгнуть выше, чем третий дивизион профессионального футбола Германии у Матараццо-игрока не получилось. В дальнейшем он выступал за «Ваттеншайд» и дубль «Нюрнберга», а в 2010-м в возрасте 32 лет принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Завершение игровой карьеры не стало для Матараццо спонтанным решением. Пеллегрино получил предложение от известного экс-голкипера сборной ГДР Рене Мюллера войти в его тренерский штаб в «Нюрнберге II». Этот специалист был в авторитете у Матараццо, так как под его руководством американский легионер отыграл три сезона за резервистов 9-кратного чемпиона Германии. Однако поработать вместе им удалось чуть менее сезона. Весной 2011-го Мюллера отправили в отставку, а Матараццо в статусе исполняющего обязанности главного тренера довел сезон до завершения, после чего отработал еще один год в дубле «Нюрнберга», входя в штаб Михаэля Визингера.

В 2012 году Матараццо стал главным тренером «Нюрнберга» U-17, а спустя год получил аналогичную должность уже в команде U-19 этого же клуба, которой руководил вплоть до лета 2017-го. На дальнейшее развитие событий и карьеры американского наставника очень повлияло его решение в 2015 году пойти на тренерские курсы в академии Ханнеса Вайсвайлера. Там Пеллегрино учился вместе с Юлианом Нагельсманном и даже жил в одной комнате с будущим молодым гением тренерского цеха немецкого футбола, который в настоящий момент является главным тренером национальной сборной страны.

Летом 2017 года Матараццо позвали возглавить «Хоффенхайм» U-17, где он отработал всего полгода, а затем вошел в тренерский штаб Юлиана Нагельсманна в первой команде «сине-белых». Поработать вместе американцу и немцу удалось лишь полтора года, после чего Нагельсманн перебрался в «Лейпциг», а Матараццо провел еще несколько месяцев в «Хоффенхайме», прежде чем в самом конце 2019 года возглавил «Штутгарт», что стало для американца первым самостоятельным опытом работы главным тренером взрослой команды.

si.com. Пеллегрино Матараццо во главе Штутгарта

«Штутгарт» изначально подписал полуторалетнее трудовое соглашение с Матараццо, но спустя всего несколько месяцев продлил его еще на 12 месяцев. Этому поспособствовало то, что под руководством американца «швабы» с ходу решили задачу по возвращению в Бундеслигу, финишировав вторыми в сезоне-2019/20 Второй Бундеслиги.

Первый сезон в элитарном дивизионе немецкого футбола Матараццо провел достаточно успешно: «Штутгарт» финишировал девятым, одержав 12 побед при 9 ничьих и 13 поражениях. Среди прочего «швабы» запомнились болельщикам тем, что на своем поле со счетом 5:1 уничтожили «Шальке», в затем с таким же счетом, но уже на выезде камня на камне не оставили от дортмундской «Боруссии», преподнеся серьезную сенсацию.

Но развить успех команде Матараццо не удалось. В сезоне-2021/22 «Штутгарт» финишировал 15-м, едва-едва избежав понижения в классе (от зоны переходных матчей, в которой оказалась в итоге «Герта», «швабов» спасла только лучшая разница забитых и пропущенных мячей: «-18» против «-34» у берлинцев), а вот Бундеслигу-2022/23 команда все-таки завершила 16-й, но уже без американского тренера. Пеллегрино был отправлен в отставку еще после девяти туров, когда его подопечным не удалось добыть ни одной победы на старте сезона (5 ничьих при 4 поражениях).

Без работы Матараццо оставался всего четыре месяца, а затем получил приглашение вернуться в «Хоффенхайм» уже в статусе главного тренера первой команды. В первом сезоне, который не оказался полноценным для Пеллегрино, так как тот пришел в команду в феврале, «сине-белые» финишировали двенадцатыми, а вот после этого заняли то самое седьмое место, позволившее им квалифицироваться в еврокубки, благодаря чему «Хоффенхайм» теперь и сыграет против «Динамо».

Осенью 2023 года, когда Матараццо в эфире одного из американских спортивных ток-шоу спросили, за что он мог бы сам себя похвалить, Пеллегрино ответил: «Я похвалю себя за то, что добился того, чего сумел, идя своим собственным путем и на собственных условиях».

Из-за последнего, а также из-за приверженности Матараццо к интенсивному футболу с высоким прессингом и быстрыми контратаками, американца в Германии нередко сравнивают с Юлианом Нагельсманном.

На самом деле, Матараццо – тактически гибкий тренер, однако он часто использует систему с тремя центральными защитниками с несколькими вариациями на выбор. Как ученик, бывший помощник и последователь идей Юлиана Нагельсманна, неудивительно, что американец любит применять ту же базовую систему, и ту же тактическую универсальность, которой славится нынешний главный тренер сборной Германии.

В «Штутгарте» Матараццо чаще всего использовал схему 3-5-2, которая опиралась на двух полузащитников бокс-ту-бокс, много перемещавшихся по полю и имевших значительные обязанности с мячом и без него на своей половине поля. Американский наставник также очень любит строить игру на мяче с помощью системы 4+1 «чаша», которая включает центральных защитников и полузащитника, опускающегося глубоко для приема. Когда команды Матараццо заходят в финальную треть, специалист предпочитает, чтобы его подопечные использовали вертикальные передачи, как по земле, так и по воздуху, чтобы «разблокировать» заднюю линию команды-соперника.

Что касается прессинга, то справедливости ради стоит отмечать, что все-таки в командах Матараццо он пусть и высокий, но не такой агрессивный, как в популярном в немецких тактических кругах гегенпрессинге. Скорее, Пеллегрино предпочитает, чтобы его футболисты энергично контрпрессинговали соперника для быстрого возврата мяча после его потери в высоких зонах.

Сейчас, как уже упоминалось в самом начале материала, «Хоффенхайм» не демонстрирует успешных результатов, и в целом будущее Матараццо в клубе находится под большим вопросом. Впрочем, уйти из стана «сине-белых» американец мог еще летом, когда его рассматривали в качестве одного из приоритетных кандидатов на должность наставника сборной США. Но тогда Пеллегрино отказался, дав понять, что считает для себя приоритетной работу именно клубного тренера: «Я думаю, что это правильное место для меня – быть в «Хоффенхайме». Полагаю, что клубный футбол для меня на данный момент в приоритете. Я хочу быть на поле ежедневно, работать с игроками каждый день, где кривая обучения наиболее интенсивная».

Что ж, посмотрим, удастся ли воспользоваться проблемами «Хоффенхайма» футболистам «Динамо» и тренерскому штабу Александра Шовковского. А пока напомним, что в первом туре общего этапа Лиги Европы немецкая команда лишь в самой концовке поединка смогла вырвать ничью (1:1) в гостях у датского «Мидтьюлланда». Тогда одно очко «сине-белым» принес феноменальный удар 18-летнего Макса Мерштедта…