ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм назначил нового главного тренера

Немецкий «Хоффенхайм» объявил о назначении нового наставника команды после увольнения Андре Брайтенрайтера.

Руководить «сине-белыми» будет экс-наставник «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо. Американский специалист уже имел опыт работы в структуре «Хоффенхайма», руководя дублем команды в сезоне 2017/2018 и являясь помощником тренера основы на следующий сезон.

В последнее время «Хоффенхайм» попал в полосу неудач: команда не побеждала еще с октября прошлого года. На данный момент «Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 19 очками в 19 турах. В четырех матчах после ЧМ-2022 команда набрала всего 1 очко.