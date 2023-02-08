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Германия
08 февраля 2023, 13:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 13:29
494
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм назначил нового главного тренера

Команду возглавил Пеллегрино Матараццо

08 февраля 2023, 13:19 | Обновлено 08 февраля 2023, 13:29
494
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм назначил нового главного тренера
ФК Хоффенхайм. Пеллегрино Матараццо

Немецкий «Хоффенхайм» объявил о назначении нового наставника команды после увольнения Андре Брайтенрайтера.

Руководить «сине-белыми» будет экс-наставник «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо. Американский специалист уже имел опыт работы в структуре «Хоффенхайма», руководя дублем команды в сезоне 2017/2018 и являясь помощником тренера основы на следующий сезон.

В последнее время «Хоффенхайм» попал в полосу неудач: команда не побеждала еще с октября прошлого года. На данный момент «Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 19 очками в 19 турах. В четырех матчах после ЧМ-2022 команда набрала всего 1 очко.

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Хоффенхайм назначение тренера Андре Брайтенрайтер Пеллегрино Матараццо
Источник ФК Хоффенхайм
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