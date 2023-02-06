ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера

«Хоффенхайм» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера команды Андре Брайтенрайтера. 49-летний немецкий специалист возглавлял команду с июля 2022 года.

В последнее время «Хоффенхайм» попал в полосу неудач: команда не побеждала еще с октября прошлого года. На данный момент «Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 19 очками в 19 турах. В четырех матчах после ЧМ-2022 команда набрала всего 1 очко.