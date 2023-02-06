Германия06 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм уволил главного тренера
Андре Брайтенрайтер покидает клуб
06 февраля 2023, 18:21 | Обновлено 06 февраля 2023, 18:45
229
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«Хоффенхайм» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера команды Андре Брайтенрайтера. 49-летний немецкий специалист возглавлял команду с июля 2022 года.
В последнее время «Хоффенхайм» попал в полосу неудач: команда не побеждала еще с октября прошлого года. На данный момент «Хоффенхайм» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 19 очками в 19 турах. В четырех матчах после ЧМ-2022 команда набрала всего 1 очко.
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