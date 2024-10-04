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Лига конференций
04 октября 2024, 00:55 | Обновлено 04 октября 2024, 01:10
26
0

Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком

Вечером 3 октября состоялись поединки 1-го тура Лиги конференций

04 октября 2024, 00:55 | Обновлено 04 октября 2024, 01:10
26
0
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 3 октября состоялись поединки 1-го тура Лиги конференций.

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Английский Челси дома переиграл бельгийский Гент со счетом 4:2. Украинский вингер Михаил Мудрик отличился ассистом, когда забивался первый гол.

Украинский защитник Максим Таловеров отыграл за австрийский ЛАСК весь матч против шведского клуба Юргорден (2:2).

Челси с тремя очками входит в группу из 15 команд, которые выиграли матчи первого тура. Второй тур ЛК пройдет 24 октября.

Лига конференций. 1-й тур, 3 октября

  • 22:00. Борац Баня-Лука – Панатинаикос – 1:1
  • 22:00. Копенгаген – Ягеллония – 1:2
  • 22:00. ЛАСК – Юргорден – 2:2
  • 22:00. Лугано – ХИК – 3:0
  • 22:00. Петрокуб – Пафос – 1:4
  • 22:00. Фиорентина – Нью-Сейнтс – 2:0
  • 22:00. Челси – Гент – 4:2
  • 22:00. Шемрок Роверс – АПОЭЛ – 1:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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