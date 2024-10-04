Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком

Вечером 3 октября состоялись поединки 1-го тура Лиги конференций.

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Английский Челси дома переиграл бельгийский Гент со счетом 4:2. Украинский вингер Михаил Мудрик отличился ассистом, когда забивался первый гол.

Украинский защитник Максим Таловеров отыграл за австрийский ЛАСК весь матч против шведского клуба Юргорден (2:2).

Челси с тремя очками входит в группу из 15 команд, которые выиграли матчи первого тура. Второй тур ЛК пройдет 24 октября.

Лига конференций. 1-й тур, 3 октября

22:00. Борац Баня-Лука – Панатинаикос – 1:1

22:00. Копенгаген – Ягеллония – 1:2

22:00. ЛАСК – Юргорден – 2:2

22:00. Лугано – ХИК – 3:0

22:00. Петрокуб – Пафос – 1:4

22:00. Фиорентина – Нью-Сейнтс – 2:0

22:00. Челси – Гент – 4:2

22:00. Шемрок Роверс – АПОЭЛ – 1:1

Турнирная таблица