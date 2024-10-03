ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
Михаил сделал ассист в матче ЛК
3 октября проходит матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».
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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик!
Для Михаила это второй ассист в этом сезоне и первый за «Челси» в еврокубковых турнирах.
ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в еврокубках!
12' Goal for Chelsea,— Football Pundit (@footballpund10) October 3, 2024
Chelsea 1 - 0 Gent
⚽ Goal - R. Veiga
🅰️ Assist - M. Mudryk#CFC #ChelseaFC #CHEGEN #ConferenceLeague pic.twitter.com/xumB8pTR6Y
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