ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!

3 октября проходит матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик!

Для Михаила это второй ассист в этом сезоне и первый за «Челси» в еврокубковых турнирах.

ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в еврокубках!