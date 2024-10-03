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  4. ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
Кубок конфедераций
03 октября 2024, 22:24 | Обновлено 03 октября 2024, 22:39
2782
10

ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!

Михаил сделал ассист в матче ЛК

03 октября 2024, 22:24 | Обновлено 03 октября 2024, 22:39
2782
10
ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября проходит матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик!

Для Михаила это второй ассист в этом сезоне и первый за «Челси» в еврокубковых турнирах.

ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в еврокубках!

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 10
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Harun Bakircioğlu
Ну хоть кто-то отметился, а то еврокубковая неделя вообще грустная
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+8
Віктор Коробка
Для Челсі ЛК - гарний майданчік задля того, щоб задіяти гравців які не попадають в основу. Непогано буде, якщо хоч тут у Михайла вийде проявити себе та, або пробитися в основу Челсі, або зацікавити якийсь інший клуб.
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+6
roman75zpr
"Зрячку" отдавал
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+5
Tower Bridge
Мудрик справа!    Показал  рукой куда ему дать и ему дали!   И он подал на партнёра.
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+3
antt
В розташуванні гравців Мудрик лівий півзахисник, а подав з правого крайнього флангу, на лівого захисника Вейга, що опинився якраз на місці Мудрика.
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+2
Первый Среди Равных
Зряче віддав.
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+2
Dimaryz81
Сначала ошибся и отдал на соперника. Повезло , что тут же забрали и дали Мише второй шанс. Не хватает ему конечно уверенности в своих решениях.
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0
Олег Заворотный
Він якийсь як топталант u15, то збожить, то мамка наругала - розстроївся! Думки в його грі немає - рефлекси
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-2
Wlad West
Просто епнул куда попало, как обычно, получился пас.
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-5
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