Неудачный визит к стоматологу, или Почему Шахтер провалил игру с Аталантой

В матче против «Болоньи» команда Марино Пушича откровенно страдала. «Шахтер» отказался от своего футбола. От того футбола, который принято называть «шахтерским»: зрелищного, атакующего, результативного.

Собственно, по причине отсутствия такого футбола был уволен предыдущий тренер «горняков». И назначен нынешний, считавшийся апологетом «лучше красиво проиграть, нежели некрасиво выиграть».

В минувшем сезоне – и на внутренней арене, и на международной – принципы и критерии игровой философии Марино Пушича совпадали с игровой философией донецкой команды. Но в нынешнем сезоне что-то пошло не так.

О провале чемпиона в чемпионате Украины нужно говорить отдельно. И мы уже об этом не единожды говорили. По всей видимости, неудачи команды в УПЛ наложили свой отпечаток и на выступление «Шахтера» в Лиге чемпионов. И главной причиной неудач на всех фронтах лично я считаю главного тренера «Шахтера» Марино Пушича.

Как было сказано выше, «Шахтер» в игре против «Болоньи» отказался от своих «заводских настроек». Команда играла откровенно вторым номером, отказавшись от коротких и средних передач. Длинные забросы в надежде на рывки игроков атаки. В первую очередь Сикана. Вот и все, что смог выдавить из себя «Шахтер» в Болонье.

В очень похожем ключе «горняки» начинали прошлый сезон чемпионской Лиги. И очень скоро творец нудного футбола Патрик ван Леувен был уволен. Марино Пушич поменял все за «15 минут», и, казалось, «Шахтер» снова стал «Шахтером».

Однако в нынешнем сезоне боснийский хорват вдруг резко стал изменять самому себе. О красоте игры говорить уже не приходится. Приходится говорить о сплошных, растянувшихся уже на месяцы хождениях по мукам. Лично я не могу понять, почему это происходит. Если выстроенная ранее структура позволяла добывать приемлемый результат, то зачем ее понадобилось ломать именно сейчас?

А то, что Пушич эту выстроенную систему ломает, у меня сомнений нет. Оставим в покое стартовый поединок «оранжево-черных» в нынешней ЛЧ. В конце концов, очко они там заработали. И это все-таки лучше, чем вообще без очков.

Однако в игре второго тура Пушич начудил так, что банально перемудрил себя. И не только перемудрил, но и высек.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Стартовый выбор четверки защитников себя не оправдал. Более того, Грама уже сейчас можно смело сравнивать по эффективности с пресловутым Мироши.

Но это еще полбеды. Беда дальше. В полузащите и атаке. После игры с «Аталантой» Пушич неоднократно подчеркивал силу своего оппонента, сравнивая игру с ним с походом к стоматологу. Похоже, Марино решил удивить стоматолога созданием контролированного хаоса в средней и передней линии.

Но на поверку оказалось, что Пушич лишь насмешил этого стоматолога. И вместо больных коренных зубов Гасперини запросто выдернул у нерадивого пациента и здоровые зубы.

А при желании или удачи мог вообще оставить «Шахтер» беззубым. Пожалел, наверное. Ведь и 3:0 – более чем достаточно.

Конкретно разбирать индивидуальные действия футболистов «Шахтера» в матче против «Аталанты» не вижу ни смысла, ни надобности. Фактически все выпали из игры. Не в последнюю очередь потому, что, на мой взгляд, просто не знали, что делать на поле.

Мне кажется, если бы Пушич попытался сыграть так, как в предыдущей встрече, то можно было бы хотя бы на что-то рассчитывать. Но Пушич начал изобретать велосипед. Получился одноколесный самокат. Весьма уродливый, кстати.

После финального свистка наставник «горняков» пытался оправдываться, дескать, не все так плохо, хоть и ноль ударов в створ ворот. Мол, мы создавали «многообещающие перспективные ситуации».

Признаюсь, более откровенного бреда я еще не слышал, ибо такие «многообещающие перспективные ситуации» может создать и откровенный лузер, проигравший с двузначным счетом.

А по факту там не было ровным счетом ничего. Первый по-настоящему опасный момент у ворот чемпиона Украины был сразу же конвертирован в забитый мяч.

А дальше чемпион Украины банально рассыпался. Как сборная Украины рассыпалась в стартовом поединке Евро-2024, пропустив первый мяч от румын.

Я тогда вопрошал к нашим футболистам – «а где же ваш характер»? Подобное могу адресовать и футболистам «Шахтера». Только толку от этого не будет. Впрочем, как не было толку и в первом случае.

Getty Images/Global Images Ukraine

Я не знаю, что будет с этим «Шахтером» дальше. Если Пушич усидит на своем рабочем месте до следующего матча Лиги чемпионов, то он наверняка продолжит свои непонятные эксперименты. Эксперименты ради экспериментов.

Не лучше ли его убрать прямо сейчас, как убрали по горячим следам его предшественника, отказавшегося от «шахтерского» футбола?