Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»
Лига Европы
04 октября 2024, 03:19 | Обновлено 04 октября 2024, 03:39
184
1

Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»

Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Динамо» в Лиге Европы

04 октября 2024, 03:19 | Обновлено 04 октября 2024, 03:39
184
1
Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеллегрино Матараццо

Главный тренер «Хоффенхайма» Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Динамо» во 2-м туре Лиги Европы (2:0):

«Мы хотели прессинговать сильнее, потому что знали, что Динамо доминирует в своей лиге, много владеет мячом и не испытывает большого прессинга. Поэтому мы хотели поймать соперников на ошибках или заставить их оказаться в ситуациях, к которым они не привыкли. План состоял в том, чтобы доминировать с владением мячом и голевыми моментами, и это сработало, особенно в первом тайме.

Я увидел на поле команду, которая действовала как единое целое, привносила энергию на поле и играла в хороший футбол. Это наполняет меня гордость.

Четыре очка после двух игр в Лиге Европы – это хороший старт, что, безусловно, является позитивным моментом. Мы набираемся уверенности и энергии. Это подтверждает наш путь и проделанную нами работу. Сохранение ворот сухими ощущается очень хорошо».

По теме:
Выглядели солидно. Вратарь Хоффенхайма рассказал о победе над Динамо
Эксперт – про поражение Динамо: «Мы с ними в пасик, а они нам голик»
Мареска прокомментировал игру Челси и Гента, в которой Мудрик сделал ассист
Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо пресс-конференция
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
Футбол | 03 октября 2024, 22:24 11
ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!
ВИДЕО. Мудрик отметился 1-м результативным действием за Челси в еврокубках!

Михаил сделал ассист в матче ЛК

Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор
Футбол | 04 октября 2024, 01:06 1
Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор
Эльфсборг – Рома – 1:0. Мог ли Довбик спасти волков? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги Европы 2024/25

Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Футбол | 03.10.2024, 11:55
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Футбол | 03.10.2024, 06:57
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
Футбол | 03.10.2024, 06:02
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Тренер который конкретно знает план на игру а не образно говорит 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
Был конфликт? Экс-пресс-атташе сборной оценил решение Реброва по Ярмоленко
02.10.2024, 09:03 25
Футбол
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 9
Футбол
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
02.10.2024, 22:15 3
Футзал
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
02.10.2024, 08:26 1
Теннис
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15 2
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем