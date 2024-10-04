Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»
Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Динамо» в Лиге Европы
Главный тренер «Хоффенхайма» Пеллегрино Матараццо прокомментировал победу над «Динамо» во 2-м туре Лиги Европы (2:0):
«Мы хотели прессинговать сильнее, потому что знали, что Динамо доминирует в своей лиге, много владеет мячом и не испытывает большого прессинга. Поэтому мы хотели поймать соперников на ошибках или заставить их оказаться в ситуациях, к которым они не привыкли. План состоял в том, чтобы доминировать с владением мячом и голевыми моментами, и это сработало, особенно в первом тайме.
Я увидел на поле команду, которая действовала как единое целое, привносила энергию на поле и играла в хороший футбол. Это наполняет меня гордость.
Четыре очка после двух игр в Лиге Европы – это хороший старт, что, безусловно, является позитивным моментом. Мы набираемся уверенности и энергии. Это подтверждает наш путь и проделанную нами работу. Сохранение ворот сухими ощущается очень хорошо».
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