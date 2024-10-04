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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 04:35 | Обновлено 04 октября 2024, 05:28
71
0

Назначены судейские бригады на матчи 9-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

04 октября 2024, 04:35 | Обновлено 04 октября 2024, 05:28
71
0
Назначены судейские бригады на матчи 9-го тура УПЛ
ФК Кривбасс

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 9-го тура пройдут с 4 по 6 октября.

УПЛ. 9-й тур

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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