Украина. Премьер лига04 октября 2024, 04:35 | Обновлено 04 октября 2024, 05:28
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Назначены судейские бригады на матчи 9-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
04 октября 2024, 04:35 | Обновлено 04 октября 2024, 05:28
71
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 9-го тура пройдут с 4 по 6 октября.
УПЛ. 9-й тур
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