ОФИЦИАЛЬНО. Камерунский новичок Вереса прибыл в Ровно и подписал контракт

20-летний камерунский вингер Самуэль Нонго, чей трансфер ровенский Верес анонсировал в конце августа, уже прибыл в Ровно и поставил подпись под четырехлетним контрактом.

Легионер уже включен в заявку красно-черных для участия в матчах чемпионата Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины.

Самуэль Бакия Нонго родился 4 марта 2004 года в Дуале (Камерун). Может сыграть на позиции вингера на обоих флангах атаки, а также в центре нападения. Воспитанник местной футбольной академии Dauphine ASC.

В 18-летнем возрасте стал игроком турецкого клуба Адана Демирспор. В составе команды U-19 в сезоне 2022/23 провел 11 игр и забил 3 гола. В том же году дебютировал в составе первой команды турецкого клуба. В общей сложности за основу Адана Демирспор сыграл 3 матча. Вошел в топ-10 самых быстрых футболистов турецкой Суперлиги.

Прошлый сезон на правах аренды отыграл в чемпионате Хорватии за Славен. В составе хорватского клуба сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

Самуэль Нонго также вызывался в юношеские и молодежную сборные Камеруна U-17, U-20 и U-23. Участник чемпионата мира 2019 среди игроков до 17 лет, где сыграл во всех трех матчах группового этапа.