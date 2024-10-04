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  4. ПАЛКИН: «Мир в стране или война, клуб должен сохранять свою философию»
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 09:04 |
567
3

ПАЛКИН: «Мир в стране или война, клуб должен сохранять свою философию»

Положительные результаты зависят от способности оставаться самими собой, считает функционер

04 октября 2024, 09:04 |
567
3
ПАЛКИН: «Мир в стране или война, клуб должен сохранять свою философию»
facebook.com/Palkin.Sergey

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что для «горняков» крайне важно продолжать придерживаться своей стратегии развития, даже в условиях полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая продолжается уже третий год.

«Самое важное для нас – это сохранять свою философию. Неважно, у вас в стране мир или война, вы должны придерживаться своей генеральной линии, придерживаться стратегии развития своего клуба. И если вы сохраните свою стратегию, тогда вы получите положительные результаты», – сказал Палкин в эфире CBS Sports.

Напомним, в стартовых двух матчах Лиги чемпионов «Шахтер» сумел набрать лишь одно очко, при этом не смог ни разу поразить ворота соперников, коими были итальянские команды «Болонья» (0:0) и «Аталанта» (0:3).

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Алексей Сливченко Источник: CBS Sports
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alegofich
Філософія за тайм жодного удару в сторону воріт?
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+1
George Abuladze
Якщо не виженеете масажиста з Феєнорда і Срну, який його привів, позор буде продовжуватись
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0
Перець
Філософи пля 2 гри тільки цим і займаються
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0
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