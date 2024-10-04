ПАЛКИН: «Мир в стране или война, клуб должен сохранять свою философию»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что для «горняков» крайне важно продолжать придерживаться своей стратегии развития, даже в условиях полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая продолжается уже третий год.

«Самое важное для нас – это сохранять свою философию. Неважно, у вас в стране мир или война, вы должны придерживаться своей генеральной линии, придерживаться стратегии развития своего клуба. И если вы сохраните свою стратегию, тогда вы получите положительные результаты», – сказал Палкин в эфире CBS Sports.

Напомним, в стартовых двух матчах Лиги чемпионов «Шахтер» сумел набрать лишь одно очко, при этом не смог ни разу поразить ворота соперников, коими были итальянские команды «Болонья» (0:0) и «Аталанта» (0:3).