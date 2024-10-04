ПАЛКИН: «Мир в стране или война, клуб должен сохранять свою философию»
Положительные результаты зависят от способности оставаться самими собой, считает функционер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что для «горняков» крайне важно продолжать придерживаться своей стратегии развития, даже в условиях полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая продолжается уже третий год.
«Самое важное для нас – это сохранять свою философию. Неважно, у вас в стране мир или война, вы должны придерживаться своей генеральной линии, придерживаться стратегии развития своего клуба. И если вы сохраните свою стратегию, тогда вы получите положительные результаты», – сказал Палкин в эфире CBS Sports.
Напомним, в стартовых двух матчах Лиги чемпионов «Шахтер» сумел набрать лишь одно очко, при этом не смог ни разу поразить ворота соперников, коими были итальянские команды «Болонья» (0:0) и «Аталанта» (0:3).
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