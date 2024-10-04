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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
03.10.2024 21:00 – FT 1 : 2
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
04 октября 2024, 06:47 | Обновлено 04 октября 2024, 07:28
177
0

Саудовская Аравия. Гол Бензема помог Аль-Иттихаду выиграть гостевой матч

Вечером 3 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии

04 октября 2024, 06:47 | Обновлено 04 октября 2024, 07:28
177
0
Саудовская Аравия. Гол Бензема помог Аль-Иттихаду выиграть гостевой матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Иттихад на выезде выиграл у команды Аль-Ахдуд со счетом 2:1.

Первый в матче гол забил звездный французский форвард Карим Бензема. Второй гол для гостей забил Уссем Ауар на 89-й минуте.

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 15), Аль-Шабаб (12), Аль-Наср (11), Аль-Кадисия, Аль-Иттифак (по 10).

Лучшие бомбардиры: Александар Митрович (Аль-Хиляль) – 8 мячей, Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 7, Уссем Ауар (Аль-Иттихад) – 5, Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 4.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 3 октября

Аль-Иттифак – Аль-Раед – 0:1

Гол: Аль-Амри, 36

Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Аль-Аббас, 90+5 – Бензема, 50, Ауар, 89

Аль-Вахда – Аль-Фейха – 2:2

Голы: Аль-Алаэли, 4, Игало, 82 – Посуэло, 74, Сакала, 90+14 (пен)

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Бензема за Аль-Иттихад

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Салех Аль-Аббас (Аль-Ахдуд).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Аль-Ахдуд Уссем Ауар Аль-Иттифак Аль-Раед Аль-Вахда Мекка Аль-Фейха видео голов и обзор Одион Игало
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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