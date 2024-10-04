Саудовская Аравия. Гол Бензема помог Аль-Иттихаду выиграть гостевой матч
Вечером 3 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 3 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Клуб Аль-Иттихад на выезде выиграл у команды Аль-Ахдуд со счетом 2:1.
Первый в матче гол забил звездный французский форвард Карим Бензема. Второй гол для гостей забил Уссем Ауар на 89-й минуте.
Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 15), Аль-Шабаб (12), Аль-Наср (11), Аль-Кадисия, Аль-Иттифак (по 10).
Лучшие бомбардиры: Александар Митрович (Аль-Хиляль) – 8 мячей, Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 7, Уссем Ауар (Аль-Иттихад) – 5, Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 4.
Чемпионат Саудовской Аравии
6-й тур, 3 октября
Аль-Иттифак – Аль-Раед – 0:1
Гол: Аль-Амри, 36
Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 1:2
Голы: Аль-Аббас, 90+5 – Бензема, 50, Ауар, 89
Аль-Вахда – Аль-Фейха – 2:2
Голы: Аль-Алаэли, 4, Игало, 82 – Посуэло, 74, Сакала, 90+14 (пен)
Турнирная таблица
ВИДЕО. Гол Бензема за Аль-Иттихад
Wow Karim Benzema is on fire this season 🔥— fan (@NoodleHairCR7) October 3, 2024
7 Goals in 6 games 🥶
Top Scorer of Saudi League 🇸🇦 pic.twitter.com/iCqBHbjdhv
События матча
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