Саудовская Аравия. Гол Бензема помог Аль-Иттихаду выиграть гостевой матч

Вечером 3 октября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Клуб Аль-Иттихад на выезде выиграл у команды Аль-Ахдуд со счетом 2:1.

Первый в матче гол забил звездный французский форвард Карим Бензема. Второй гол для гостей забил Уссем Ауар на 89-й минуте.

Лидеры: Аль-Хиляль, Аль-Иттихад (по 15), Аль-Шабаб (12), Аль-Наср (11), Аль-Кадисия, Аль-Иттифак (по 10).

Лучшие бомбардиры: Александар Митрович (Аль-Хиляль) – 8 мячей, Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 7, Уссем Ауар (Аль-Иттихад) – 5, Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 4.

Чемпионат Саудовской Аравии

6-й тур, 3 октября

Аль-Иттифак – Аль-Раед – 0:1

Гол: Аль-Амри, 36

Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Аль-Аббас, 90+5 – Бензема, 50, Ауар, 89

Аль-Вахда – Аль-Фейха – 2:2

Голы: Аль-Алаэли, 4, Игало, 82 – Посуэло, 74, Сакала, 90+14 (пен)

Турнирная таблица

ВИДЕО. Гол Бензема за Аль-Иттихад

Wow Karim Benzema is on fire this season 🔥



7 Goals in 6 games 🥶

Top Scorer of Saudi League 🇸🇦 pic.twitter.com/iCqBHbjdhv