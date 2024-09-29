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Саудовская Аравия
29 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:45
73
0

Таблица Саудовской Аравии. Дембеле спас игру для Аль-Иттифак на 90+3 мин

Вечером 29 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии

29 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 29 сентября 2024, 23:45
73
0
Таблица Саудовской Аравии. Дембеле спас игру для Аль-Иттифак на 90+3 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Французский форвард Мусса Дембеле спас игру для клуба Аль-Иттифак, забил гол на 90+3 минуте в ворота команды Аль-Таавун (1:1).

Аль-Хиляль лидирует в чемпионате (15 очков из 15), опережая Аль-Иттихад (12) и Аль-Наср (11).

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 29 сентября

Аль-Фейха – Аль-Рияд – 2:0

Голы: Сакала, 20, Ренсо Лопес, 35

Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 1:1

Голы: Педро, 13 – Дембеле, 90+3

Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:1

Голы: Худт, 27, Гуанка, 65 – Саюд, 14

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха Аль-Рияд Аль-Таавун Аль-Иттифак Аль-Шабаб Аль-Раед Мусса Дембеле
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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