Таблица Саудовской Аравии. Дембеле спас игру для Аль-Иттифак на 90+3 мин

Вечером 29 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Французский форвард Мусса Дембеле спас игру для клуба Аль-Иттифак, забил гол на 90+3 минуте в ворота команды Аль-Таавун (1:1).

Аль-Хиляль лидирует в чемпионате (15 очков из 15), опережая Аль-Иттихад (12) и Аль-Наср (11).

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 29 сентября

Аль-Фейха – Аль-Рияд – 2:0

Голы: Сакала, 20, Ренсо Лопес, 35

Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 1:1

Голы: Педро, 13 – Дембеле, 90+3

Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:1

Голы: Худт, 27, Гуанка, 65 – Саюд, 14

Турнирная таблица