Таблица Саудовской Аравии. Дембеле спас игру для Аль-Иттифак на 90+3 мин
Вечером 29 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 29 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Французский форвард Мусса Дембеле спас игру для клуба Аль-Иттифак, забил гол на 90+3 минуте в ворота команды Аль-Таавун (1:1).
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате (15 очков из 15), опережая Аль-Иттихад (12) и Аль-Наср (11).
Чемпионат Саудовской Аравии
5-й тур, 29 сентября
Аль-Фейха – Аль-Рияд – 2:0
Голы: Сакала, 20, Ренсо Лопес, 35
Аль-Таавун – Аль-Иттифак – 1:1
Голы: Педро, 13 – Дембеле, 90+3
Аль-Шабаб – Аль-Раед – 2:1
Голы: Худт, 27, Гуанка, 65 – Саюд, 14
Турнирная таблица
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