ВИДЕО. Три гола от защитников. Аль-Хиляль отгрузил соперникам 4 мяча
Вечером 28 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 28 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Хиляль уверенно переиграл на выезде команду Аль-Холуд со счетом 4:2, причем три гола забили защитники.
Аль-Хиляль лидирует в чемпионате (15 очков из 15), опережая Аль-Иттихад (12) и Аль-Наср (11).
Чемпионат Саудовской Аравии
5-й тур, 28 сентября
Аль-Холуд – Аль-Хиляль – 2:4
Голы: Аль-Хаммами, 71, Трост-Эконг, 87 (пен) – Кулибали, 38, Малком, 43, Аль-Болеахи, 45+3, Лоди, 48
Аль-Фатех – Аль-Ахдуд – 2:4
Голы: Джанини, 7, Бендебка, 19 – Коне, 26, Асири, 70, Мусона, 74, Аль-Джахиф, 90+1
Аль-Оруба – Дамак – 1:0
Голы: Кристиан Тельо, 45+4
Турнирная таблица
ВИДЕО. Аль-Холуд – Аль-Хиляль – 2:4
События матча
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