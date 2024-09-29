ВИДЕО. Три гола от защитников. Аль-Хиляль отгрузил соперникам 4 мяча

Вечером 28 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль уверенно переиграл на выезде команду Аль-Холуд со счетом 4:2, причем три гола забили защитники.

Аль-Хиляль лидирует в чемпионате (15 очков из 15), опережая Аль-Иттихад (12) и Аль-Наср (11).

Чемпионат Саудовской Аравии

5-й тур, 28 сентября

Аль-Холуд – Аль-Хиляль – 2:4

Голы: Аль-Хаммами, 71, Трост-Эконг, 87 (пен) – Кулибали, 38, Малком, 43, Аль-Болеахи, 45+3, Лоди, 48

Аль-Фатех – Аль-Ахдуд – 2:4

Голы: Джанини, 7, Бендебка, 19 – Коне, 26, Асири, 70, Мусона, 74, Аль-Джахиф, 90+1

Аль-Оруба – Дамак – 1:0

Голы: Кристиан Тельо, 45+4

Турнирная таблица

ВИДЕО. Аль-Холуд – Аль-Хиляль – 2:4