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  4. Челси – Гент. Мудрик уже ассистировал! Видео голов, обзор (обновляется)
Лига Европы
03 октября 2024, 22:34 | Обновлено 03 октября 2024, 23:30
572
0

Челси – Гент. Мудрик уже ассистировал! Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

03 октября 2024, 22:34 | Обновлено 03 октября 2024, 23:30
572
0
Челси – Гент. Мудрик уже ассистировал! Видео голов, обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября проходит матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик!

Лига конференций. Основной этап. Второй тур, 3 октября.

Челси – Гент – 4:1
ГолЖ: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50.

ГОЛ! Вейга (ассист Мудрик) 1:0, 12 мин

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Гент Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Лига конференций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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