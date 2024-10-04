«Это самый умный игрок, с которым я играл». Беллингем – об экс-игроке Реала

Звездный атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о легендарном экс-полузащитнике королевского клуба Тони Кроосе:

«Влияние, которое он на меня оказал – огромное. Он всегда готов отдать тебе мяч, чтобы ты чувствовал себя вовлеченным в игру. Он умен и уникален. Это самый умный игрок, с которым я играл. Я благодарен, что провел с ним время как на поле, так и за его пределами».

Тони Кроос завершил карьеру игрока сразу после Евро-2024, на котором он со сборной Германии прошел в 1/4 финала, уступив чемпионам турнира, испанцам.

За королевский клуб немец провел 465 матчей во всех турнирах, в которых отличился забитыми голами 28 раз и отдал 99 голевых передач.