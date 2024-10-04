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04 октября 2024, 00:21 | Обновлено 04 октября 2024, 00:37
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0

«Это самый умный игрок, с которым я играл». Беллингем – об экс-игроке Реала

Звездный английский хавбек высказался о Тони Кроосе

04 октября 2024, 00:21 | Обновлено 04 октября 2024, 00:37
301
0
«Это самый умный игрок, с которым я играл». Беллингем – об экс-игроке Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Тони Кроос

Звездный атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о легендарном экс-полузащитнике королевского клуба Тони Кроосе:

«Влияние, которое он на меня оказал – огромное. Он всегда готов отдать тебе мяч, чтобы ты чувствовал себя вовлеченным в игру. Он умен и уникален. Это самый умный игрок, с которым я играл. Я благодарен, что провел с ним время как на поле, так и за его пределами».

Тони Кроос завершил карьеру игрока сразу после Евро-2024, на котором он со сборной Германии прошел в 1/4 финала, уступив чемпионам турнира, испанцам.

За королевский клуб немец провел 465 матчей во всех турнирах, в которых отличился забитыми голами 28 раз и отдал 99 голевых передач.

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Джуд Беллингем Тони Кроос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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