«Это самый умный игрок, с которым я играл». Беллингем – об экс-игроке Реала
Звездный английский хавбек высказался о Тони Кроосе
Звездный атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о легендарном экс-полузащитнике королевского клуба Тони Кроосе:
«Влияние, которое он на меня оказал – огромное. Он всегда готов отдать тебе мяч, чтобы ты чувствовал себя вовлеченным в игру. Он умен и уникален. Это самый умный игрок, с которым я играл. Я благодарен, что провел с ним время как на поле, так и за его пределами».
Тони Кроос завершил карьеру игрока сразу после Евро-2024, на котором он со сборной Германии прошел в 1/4 финала, уступив чемпионам турнира, испанцам.
За королевский клуб немец провел 465 матчей во всех турнирах, в которых отличился забитыми голами 28 раз и отдал 99 голевых передач.
🗣️ Jude Bellingham on Toni Kroos: “The impact he had on me was huge. He’s always willing to give you the ball so you feel involved. He’s intelligent and unique. He is the smartest player I’ve played with. Grateful to have spent time with him on and off the pitch.” pic.twitter.com/UJzyTysBQY— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 3, 2024
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