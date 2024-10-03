Кто был худшим в Динамо? Известны оценки игроков киевлян против Хоффенхайма

3 октября прошел матч 2-го тура Лиги Европы. В поединке в немецком городе Зинсхайм играли «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев (2:0).

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После завершения матча статистический портал WhoScored оценил выступления игроков, принявших участие в поединке. Самые низкие баллы получили полузащитники «Динамо» Николай Михайленко и Владимир Шепелев – оба по 6.0. У киевлян самую высокую оценку имеет Тарас Михавко – 6.9.

Героем матча был признан нападающий «Хоффенхайма» Адам Гложек, который получил от WhoScored самый высокий балл в матче – 8.4.

Оценки матча Хоффенхайм – Динамо