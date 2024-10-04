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  4. «То, что он делает на поле – пугает». Рюдигер похвалил вингера Барселоны
Испания
04 октября 2024, 00:39 | Обновлено 04 октября 2024, 00:47
183
2

«То, что он делает на поле – пугает». Рюдигер похвалил вингера Барселоны

Защитник Реала в восторге от Ламина Ямала

04 октября 2024, 00:39 | Обновлено 04 октября 2024, 00:47
183
2
«То, что он делает на поле – пугает». Рюдигер похвалил вингера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Антонио Рюдигер

Именитый центрбек «Реала» Антонио Рюдигер высказался о молодом вингере «Барселоне» Ламине Ямале:

«То, что делает Ламин Ямал, просто невероятно, ему нужно отдать должное. Он играет за Барселону в 17 лет и уже играл на Евро. Надеюсь, он останется здоровым, у него яркое будущее. То, что он делает на поле – реально пугает».

«Барселона» с Ямалом играла против «Реала» с Рюдигером 21 апреля 2024 года, матч закончился со счетом 3:2 в пользу королевского клуба. В этой игре испанский вингер отыграл все 90 минут, но не отличился результативными действиями.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 120 миллионов евро.

В нынешней кампании Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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Антонио Рюдигер Ламин Ямал Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Знатный желатель здоровья Рюдигер положил уже на него глаз
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+1
antt
Ямала це той же тип гравця що й Музіяла. Навіть візуально. Тому не дивно що його хвалить Рюдігер. Німецький гравець що грає в Реалі. Хоча такий суперник Барси що аж дивно чути такі заяви.
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