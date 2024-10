«То, что он делает на поле – пугает». Рюдигер похвалил вингера Барселоны

Именитый центрбек «Реала» Антонио Рюдигер высказался о молодом вингере «Барселоне» Ламине Ямале:

«То, что делает Ламин Ямал, просто невероятно, ему нужно отдать должное. Он играет за Барселону в 17 лет и уже играл на Евро. Надеюсь, он останется здоровым, у него яркое будущее. То, что он делает на поле – реально пугает».

«Барселона» с Ямалом играла против «Реала» с Рюдигером 21 апреля 2024 года, матч закончился со счетом 3:2 в пользу королевского клуба. В этой игре испанский вингер отыграл все 90 минут, но не отличился результативными действиями.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 120 миллионов евро.

В нынешней кампании Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

🚨🎙️| Rudiger: "What Lamine Yamal is doing is ridiculous, you have to give him credit. He's playing for Barcelona at 17 and played Euros. I hope he stays healthy, he has a bright future. It's quite scary what he's doing." #fcblive 🌟 pic.twitter.com/57zlMRB1Hn