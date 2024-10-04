Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ибрагимович поздравил себя с днем рождения, купив суперкар
Другие новости
04 октября 2024, 00:44 |
183
0

Ибрагимович поздравил себя с днем рождения, купив суперкар

Легендарному футболисту исполнилось 43 года

04 октября 2024, 00:44 |
183
0
Ибрагимович поздравил себя с днем рождения, купив суперкар
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

43-летний бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поздравил сам себя с днем рождения и приобрел себе суперкар Ferrari. Соответствующее сообщение Златан выложил у себя в социальной сети Instagram.

Ибрагимович родился 3 октября 1981 года в Мальме. Именно в этом шведском городе он начал играть в футбол. Впоследствии в карьере легендарного Златана были «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ferrari SF90 Stradale – автомобиль, который приобрел Ибрагимович, относится к классу суперкаров. Автомобиль оснащен тремя электродвигателями с мощностью в 220 лошадиных сил. Эта модель может разогнаться до 100 километров за 2,5 секунды.

По теме:
«То, что он делает на поле – пугает». Рюдигер похвалил вингера Барселоны
Ольмо восстановится от травмы после международных встреч
Левандовски забил 35 клубам в Лиге чемпионов. У кого показатель больше?
Златан Ибрагимович день рождения Милан Барселона ПСЖ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Футбол | 03 октября 2024, 02:14 3
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико

2 октября орлы выиграли у матрасников 4:0 во 2-м туре Лиги чемпионов 2024/25

Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Бокс | 03 октября 2024, 02:59 2
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить

Арум выделил чемпиона WBA в легком весе Шакура Стивенсона

Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 03.10.2024, 17:10
Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Футбол | 04.10.2024, 00:55
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 03.10.2024, 03:10
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
03.10.2024, 06:57
Футбол
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 101
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02
Футбол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просчитал». Чжан Чжилей назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.10.2024, 08:15 1
Бокс
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
02.10.2024, 06:23
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем