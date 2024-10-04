Ибрагимович поздравил себя с днем рождения, купив суперкар
Легендарному футболисту исполнилось 43 года
43-летний бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович поздравил сам себя с днем рождения и приобрел себе суперкар Ferrari. Соответствующее сообщение Златан выложил у себя в социальной сети Instagram.
Ибрагимович родился 3 октября 1981 года в Мальме. Именно в этом шведском городе он начал играть в футбол. Впоследствии в карьере легендарного Златана были «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ferrari SF90 Stradale – автомобиль, который приобрел Ибрагимович, относится к классу суперкаров. Автомобиль оснащен тремя электродвигателями с мощностью в 220 лошадиных сил. Эта модель может разогнаться до 100 километров за 2,5 секунды.
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