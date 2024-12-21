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  4. Ради супертрансфера. Барселона готова продать Араухо и де Йонга
Испания
21 декабря 2024, 13:40 |
553
0

Ради супертрансфера. Барселона готова продать Араухо и де Йонга

Каталонцы готовы отпустить двух игроков

21 декабря 2024, 13:40 |
553
0
Ради супертрансфера. Барселона готова продать Араухо и де Йонга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

«Барселона» готова продать центрбека Рональда Араухо и хавбека Френки де Йонга, чтобы найти средства на подписание Джамала Мусиалы.

По информации испанский СМИ, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик готов распрощаться с двумя игроками. «Барселона» планирует подписать Мусиалу. Руководство клуба уверено, что уход двух ключевых игроков не повредит команде.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 70 миллионов евро. Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в вингере «Ливерпуля».

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Іван Распутін Источник: El Nacional
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