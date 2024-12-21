Ради супертрансфера. Барселона готова продать Араухо и де Йонга

«Барселона» готова продать центрбека Рональда Араухо и хавбека Френки де Йонга, чтобы найти средства на подписание Джамала Мусиалы.

По информации испанский СМИ, главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик готов распрощаться с двумя игроками. «Барселона» планирует подписать Мусиалу. Руководство клуба уверено, что уход двух ключевых игроков не повредит команде.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Араухо в 70 миллионов евро. Трансферная стоимость Френки де Йонга оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в вингере «Ливерпуля».