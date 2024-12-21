Сомнения в проф. пригодности. Чемпион мира может оказаться в Левом Береге

Нападающий «Кривбасса» Денис Устименко может стать игроком киевского «Левого Берега», сообщает UA Футбол.

По информации источника, Юрий Вернидуб не рассчитывает на 25-летнего футболиста, потому чемпион мира U-20 после опыта игры в «Минае» и «Карпатах» может попробовать свои силы в киевском клубе. Устименко не убедил в своей проф. пригодности тренера львовского коллектива Владислава Лупашко.

В текущем сезоне Денис отличился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подпишет Ризныка.