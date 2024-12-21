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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 13:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:51
771
0

Сомнения в проф. пригодности. Чемпион мира может оказаться в Левом Береге

Киевский клуб может подписать Дениса Устименко

21 декабря 2024, 13:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 13:51
771
0
Сомнения в проф. пригодности. Чемпион мира может оказаться в Левом Береге
Спортивка. Денис Устименко

Нападающий «Кривбасса» Денис Устименко может стать игроком киевского «Левого Берега», сообщает UA Футбол.

По информации источника, Юрий Вернидуб не рассчитывает на 25-летнего футболиста, потому чемпион мира U-20 после опыта игры в «Минае» и «Карпатах» может попробовать свои силы в киевском клубе. Устименко не убедил в своей проф. пригодности тренера львовского коллектива Владислава Лупашко.

В текущем сезоне Денис отличился 1 голом.

Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подпишет Ризныка.

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Данііл Киріяка Источник: UA-Football
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