Сомнения в проф. пригодности. Чемпион мира может оказаться в Левом Береге
Киевский клуб может подписать Дениса Устименко
Нападающий «Кривбасса» Денис Устименко может стать игроком киевского «Левого Берега», сообщает UA Футбол.
По информации источника, Юрий Вернидуб не рассчитывает на 25-летнего футболиста, потому чемпион мира U-20 после опыта игры в «Минае» и «Карпатах» может попробовать свои силы в киевском клубе. Устименко не убедил в своей проф. пригодности тренера львовского коллектива Владислава Лупашко.
В текущем сезоне Денис отличился 1 голом.
Ранее сообщалось о том, что «Левый Берег» подпишет Ризныка.
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