«Попасть в сборную Украины». Голкипер Ингульца рассказал свои цели
Алексей Паламарчук высказался о своей игре
Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал свои цели на карьеру и прокомментировал свою игру в сезоне:
«Я могу сказать, что сейчас у меня лучшие времена. Я получаю кайф от футбола и наслаждаюсь каждым моментом. Хочу достигать максимальных результатов, как с командой, так и сам, выходить на каждый матч и побеждать. Я имею большое желание оставаться в высшей лиге и попасть в сборную Украины».
В своем активе Паламарчук имеет 17 проведенных поединков, в пяти он отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Алексей Паламарчук имеет самую высокую оценку в УПЛ по версии Sofascore.
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