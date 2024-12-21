«Попасть в сборную Украины». Голкипер Ингульца рассказал свои цели

Голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал свои цели на карьеру и прокомментировал свою игру в сезоне:

«Я могу сказать, что сейчас у меня лучшие времена. Я получаю кайф от футбола и наслаждаюсь каждым моментом. Хочу достигать максимальных результатов, как с командой, так и сам, выходить на каждый матч и побеждать. Я имею большое желание оставаться в высшей лиге и попасть в сборную Украины».

В своем активе Паламарчук имеет 17 проведенных поединков, в пяти он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Алексей Паламарчук имеет самую высокую оценку в УПЛ по версии Sofascore.